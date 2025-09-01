magazin
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 13:34
Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό - Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η κρυφή δύναμη του ασήμαντου και της αταξίας: Δύο εκθέσεις – συζήτηση με το χθες και το σήμερα
Art 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Η κρυφή δύναμη του ασήμαντου και της αταξίας: Δύο εκθέσεις – συζήτηση με το χθες και το σήμερα

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ίρις στην Ελευσίνα εγκαινιάζει τη σεζόν με δύο εκθέσεις: την ομαδική Symbols III - Εντροπία, αλλά και Το Καμένο Σπίρτο του Κώστα Τσόκλη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Με δύο εκθέσεις υποδέχεται τη νέα σεζόν το Πολιτιστικό Κέντρο Ίρις στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αισχύλεια. Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στο ΊΡΙΣ τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης Symbols ΙΙΙ- Εντροπία, ενώ παράλληλα φιλοξενείται η ξεχωριστή έκθεση Το Καμένο Σπίρτο του Κώστα Τσόκλη.

Το Καμένο Σπίρτο

Η έκθεση Το Καμένο Σπίρτο (1972, Παρίσι) εκτέθηκε για πρώτη φορά στην Γκαλερί Αλέξανδρος Ιόλας. Από τότε έχει παρουσιαστεί πολλές φορές σε διάφορες εκθέσεις και τόπους, με στόχο να προβληθεί από τον δημιουργό η κρυφή δύναμη του ασήμαντου και του περιφρονητέου στοιχείου. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα της σύγχρονης τέχνης για τη διαχρονικότητα και την αμεσότητά του.

Symbols III – Εντροπία

Η εικαστική δημιουργία λειτουργεί ως μορφή υψηλής εντροπίας, αφού εμπεριέχει τη διαρκή δυνατότητα αποσταθεροποίησης, διάσπασης και ανασύνθεσης: η τάξη δεν προηγείται του χάους, αλλά αναδύεται από αυτό, ως προσωρινή μορφή ισορροπίας στο όριο της αποδιοργάνωσης. Αν, επομένως, αντιληφθούμε την τέχνη εν γένει ως ένα σύστημα εντροπικής αναπλαισίωσης (entropic reframing), που ενσωματώνει το χάος ως δομικό συστατικό, τότε κάθε καλλιτεχνική πράξη λειτουργεί ως αλγόριθμος αταξίας που παράγει εμπειρίες επαναστατικού αναστοχασμού. Έτσι, η τέχνη καθίσταται μοντέλο αντίληψης της κοσμικής τάξης μέσω ενός μηχανισμού προσομοίωσης χαοτικής δυναμικής και οι παραλήπτες διαπαιδαγωγούνται στην κριτική διαχείριση της αστάθειας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η εντροπία δεν είναι εχθρός της τέχνης, αλλά το υπόστρωμα από το οποίο αντλεί τη δύναμή της: μπορεί να ενσαρκωθεί στα σημεία της έντασης ενός δωρικού κίονα ή στη μορφή ενός ταύρου σε στάση δυναμικής ηρεμίας ή στα εκουσίως ανολοκλήρωτα έργα (non finito) των Σκλάβων του Μιχαήλ Αγγέλου, δηλαδή σε κάθε καλλιτεχνική στρατηγική που υπογραμμίζει τη συσσωρευμένη ισχύ και το συγκρατημένο πάθος. Εκεί όπου η ενέργεια δεν διαχέεται, αλλά συμπυκνώνεται πριν την ακμή της έκρηξης, στα ζωντανά σύμβολα της τάξης ως προσωρινής καταστολής της διάσπασης.

Η εντροπία αποτελεί την κοινή θεματική, υπό την οποία κορυφαίοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στην εικαστική έκθεση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των επετειακών πεντηκοστών Αισχυλείων 2025.

Συμμετέχουν οι: Άγγελος Αντωνόπουλος. Ιωσήφ Αραμπατζής. Ζήσης Κοτιώνης. Μιχάλης Μανουσάκης, Κώστας Ντάφλος, Άρτεμις Ποταμιάνου, Ανδρέας Σιτορέγκο, Ερμιόνη Συρογιαννοπούλου, Παναγιώτης Τανιμανίδης, Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Τζώρτζια Τουλιάτου, Ερατώ Χατζησάββα, Τζίμης Χύτας.
Επιμέλεια: Παναγιώτης Πάγκαλος

Τέχνη και εντροπία

Η έννοια της εντροπίας, όπως ορίζεται στη θερμοδυναμική, αναφέρεται στην ποσοτικοποίηση της αταξίας. Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το «μέτρο της αβεβαιότητας» ενός συστήματος. Σύμφωνα με τον Ιλιά Πριγκόζιν, η μεγιστοποίηση της εντροπίας συνδέεται με την εμφάνιση δομών και τάξης σε μη ισορροπημένα συστήματα. Τα ανοιχτά συστήματα που βρίσκονται μακριά από την ισορροπία, υπό συνθήκες μέγιστης εντροπίας, μπορούν να παραγάγουν νέες μορφές οργάνωσης, δομής και τάξης.

Η εικαστική δημιουργία λειτουργεί ως μορφή υψηλής εντροπίας, αφού εμπεριέχει τη διαρκή δυνατότητα αποσταθεροποίησης, διάσπασης και ανασύνθεσης: η τάξη δεν προηγείται του χάους, αλλά αναδύεται από αυτό, ως προσωρινή μορφή ισορροπίας στο όριο της αποδιοργάνωσης. Αν, επομένως, αντιληφθούμε την τέχνη εν γένει ως ένα σύστημα εντροπικής αναπλαισίωσης (entropic reframing), που ενσωματώνει το χάος ως δομικό συστατικό, τότε κάθε καλλιτεχνική πράξη λειτουργεί ως αλγόριθμος αταξίας που παράγει εμπειρίες επαναστατικού αναστοχασμού. Έτσι, η τέχνη καθίσταται μοντέλο αντίληψης της κοσμικής τάξης μέσω ενός μηχανισμού προσομοίωσης χαοτικής δυναμικής και οι παραλήπτες διαπαιδαγωγούνται στην κριτική διαχείριση της αστάθειας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η εντροπία δεν είναι εχθρός της τέχνης, αλλά το υπόστρωμα από το οποίο αντλεί τη δύναμή της: μπορεί να ενσαρκωθεί στα σημεία της έντασης ενός δωρικού κίονα ή στη μορφή ενός ταύρου σε στάση δυναμικής ηρεμίας ή στα εκουσίως ανολοκλήρωτα έργα (non finito) των Σκλάβων του Μιχαήλ Αγγέλου, δηλαδή σε κάθε καλλιτεχνική στρατηγική που υπογραμμίζει τη συσσωρευμένη ισχύ και το συγκρατημένο πάθος. Εκεί όπου η ενέργεια δεν διαχέεται, αλλά συμπυκνώνεται πριν την ακμή της έκρηξης, στα ζωντανά σύμβολα της τάξης ως προσωρινής καταστολής της διάσπασης.

Η εντροπία αποτελεί την κοινή θεματική, υπό την οποία κορυφαίοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στην εικαστική έκθεση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2025. – Παναγιώτης Πάγκαλος

Πληροφορίες

Διάρκεια εκθέσεων: έως 28 Σεπτεμβρίου 2025
Εγκαίνια: Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 20:00
Χώρος: Ίρις, Ελευσίνα
Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 17:00 – 21.00
Ημέρες μη λειτουργίας των εκθέσεων: 10/9, 12/9, 15/9, 21/9, 26/9

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»
Η 4η φορά 13.08.25

Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»

Το έργο Comedian του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, καταναλώθηκε για τέταρτη φορά. Αυτό είναι και το πεπρωμένο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Θησαυρός 07.08.25

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή
Extreme ημερήσιες εκδρομές 01.09.25

Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές: Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή

Η νέα μόδα των extreme ημερήσιων εκδρομών - Εξοικονομείς χρόνο ή απλώς τον σπαταλάς; - Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που στενάζουν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονίες δημοσιογράφων
Εκστρατεία RSF 01.09.25

Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους της Γάζας

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) απηύθυναν έκκληση στον διεθνή Τύπο να αφιερώσει τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους στη Γάζα στέλνοντας μήνυμα αφύπνισης

Σύνταξη
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο [γραφήματα]
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 01.09.25

Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο