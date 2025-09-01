newspaper
Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:40

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες

Σύνταξη
Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου.

Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ
Κρήτη 31.08.25

Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ

Οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Σύνταξη
Κρήτη: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ – Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου
Κρήτη 31.08.25

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ - Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου

Φέρεται να πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων, στην Κρήτη - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος

Σύνταξη
Τέμπη: Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ
Ελλάδα 31.08.25

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ για τα Τέμπη

Ο Χρήστος Παπανίκος, στον ενημερωτικό ιστότοπο «Ελλάδα 24», είχε την «έμπνευση» να φτιάξει ένα σκίτσο με αφορμή την έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη. Η οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Σε κλοιό διαδηλωτών ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Σύρου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και έντονες αποδοκιμασίες

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Τέμπη: Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου
Για την πυρόσφαιρα 31.08.25

Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ - Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση Παπαδημητρίου για το τι διεμήφθη πριν και μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη που διερευνούσε και το θέμα της πυρόσφαιρας. Αίσθηση προκαλούν οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη μη κοινοποίηση ευρημάτων, αλλά και η σαφής προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Αστυνομικός έσωσε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του στον δρόμο – Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Στη Σαντορίνη 31.08.25

Αστυνομικός έσωσε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του στον δρόμο - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά

Ο αστυνομικός έκανε ΚΑΡΠΑ στον άνδρα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο - Η υπεράνθρωπη προσπάθειά του ήταν καθοριστική και πλέον ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Σύνταξη
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»
Οικονομικές Ειδήσεις 01.09.25

Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στο Νότο της Ευρώπης με την Ελλάδα να οδηγεί την «κούρσα»

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί βραχνά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες του νότου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Κύπρος: Πώς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η τουρκική προέλαση και το ροκάνισμα της «νεκρής ζώνης»
Ακόμα και σήμερα 01.09.25

Χάρτες αποκαλύπτουν πώς συνεχίζεται η τουρκική προέλαση στην Κύπρο

Χάρτες και γεγονότα αποκαλύπτουν μιαν άλλη μια διάσταση του Κυπριακού συναφή με το εδαφικό, εάν και όταν γίνει διαπραγμάτευση για την τελική λύση, με τη συνεχιζόμενη προέλαση των Τούρκων στην Κύπρο.

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Αφγανιστάν 01.09.25 Upd: 06:33

Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ
Σουδάν 01.09.25

Πολύνεκρο πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ

Πολύνεκρο πλήγμα που αποδίδεται στον στρατό του Σουδάν εξαπολύθηκε εναντίον κλινικής στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών.

Σύνταξη
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
