Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου.
Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
