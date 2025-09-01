Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν, ηθοποιός από το Αλκομπέντας, ζει μια από τις πιο δραματικές καμπές της καριέρας της. Μέσα σε έναν χρόνο πέρασε από τη λάμψη της υποψηφιότητας για Όσκαρ στην απομόνωση λόγω ενός σκανδάλου στα κοινωνικά δίκτυα – κι όμως, σήμερα στη Βενετία τιμάται με το βραβείο Kinéo καλύτερης διεθνούς ηθοποιού.

Η Γκασκόν εντυπωσίασε με την ερμηνεία της στο Emilia Pérez του Ζακ Οντιάρ, υποδυόμενη έναν ναρκέμπορο σε μετάβαση φύλου, ρόλο που αντηχούσε και τη δική της προσωπική εμπειρία ως τρανς γυναίκα. Η ερμηνεία της την οδήγησε στα Όσκαρ, ως η δεύτερη Ισπανίδα υποψήφια στην ιστορία μετά την Πενέλοπε Κρουζ. Όμως λίγο πριν την τελετή, αναρτήσεις της με ρατσιστικό και ισλαμοφοβικό περιεχόμενο, αλλά και σχόλια για τον Τζορτζ Φλόιντ, προκάλεσαν σφοδρή αντίδραση στο Χόλιγουντ. Συνεργάτες και παραγωγοί αποστασιοποιήθηκαν, ενώ η παρουσία της στην τελετή κινδύνευσε.

Παρότι ζήτησε συγγνώμη, η Γκασκόν δεν παραδέχθηκε ποτέ δημόσια ότι τα σχόλια ήταν δικά της. Σταδιακά, όμως, η βιομηχανία χαλάρωσε το άτυπο εμπάργκο. Τον Μάρτιο τιμήθηκε από την Ένωση Ηθοποιών στην Ισπανία και τώρα στη Βενετία παραλαμβάνει το Kinéo – παράλληλος θεσμός που συνοδεύει το Φεστιβάλ Βενετίας και αναγνωρίζει τόσο Ιταλικές όσο και διεθνείς παραγωγές και καλλιτέχνες, δίνοντας βάρος στην αποδοχή από το κοινό.

Στη Μόστρα, η ίδια μίλησε με αιχμηρό τόνο για την τέχνη και την πολιτική: «Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μας πουν τι είναι ή δεν είναι αποδεκτό, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο». Παράλληλα, αναφέρθηκε ανοιχτά και στην παρουσία των τρανς ανθρώπων στον κινηματογράφο, λέγοντας ότι «χρειάζονται περισσότερες φωνές, περισσότερες ιστορίες και περισσότερους ρόλους για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα», υπογραμμίζοντας ότι «δεν αρκεί ένα μεμονωμένο παράδειγμα, αλλά μια διαρκής ορατότητα».

*Με πληροφορίες από: El Pais