Μπροστά σε μία τεράστια ανακάλυψη βρίσκονται οι αρχαιολόγοι, αφού θεωρούν ότι εντόπισαν το ιερό σημείο όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον τυφλό για τον οποίο γράφει η Αγία Γραφή.

Το τείχος των 12 μέτρων, το οποίο χρονολογείται πριν από 2.800 χρόνια, κατασκευάστηκε στην Ιερουσαλήμ για τη συλλογή νερού και επέτρεψε τον σχηματισμό της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ.

Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αναφέρεται ότι ο Ιησούς επανέφερε την όραση σε έναν ζητιάνο, αφού τον έστειλε να λουστεί στα νερά του Σιλωάμ.

Τι λένε οι αρχαιολόγοι για την ανακάλυψη

Ο διευθυντής ανασκαφών Ιταμάρ Μπέρκο, της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων (IAA), δήλωσε ότι η ανακάλυψη παρείχε μια «απτή» σύνδεση με τον τόπο που περιγράφεται στις γραφές.

Είπε: «Αν μέχρι σήμερα μπορούσαμε να διαβάσουμε στο Βιβλικό κείμενο μόνο για την ύπαρξη της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ, τώρα μπορούμε να δούμε τα απτά της απομεινάρια και την αρχή της.

«Πίσω μας βρίσκεται ένα μνημειώδες φράγμα, τεράστιο σε μέγεθος, ύψους πάνω από 11 μέτρων, που χρονολογείται πριν από 2.800 χρόνια, κατά την περίοδο του Πρώτου Ναού, την εποχή των βασιλιάδων Ιωάς και Αμασίας».

Εκτός από το ύψος του 12 μέτρων, το τείχος έχει πλάτος μεγαλύτερο από οκτώ μέτρα και μήκος τουλάχιστον 21 μέτρα.

Ήταν μέρος ενός μηχανικού συγκροτήματος που συγκέντρωνε νερό από την πηγή Γιών και το διοχέτευε μέσω της κοιλάδας Τυροποιού στο ρέμα Κέδρον.

Το φράγμα πιθανότατα κατασκευάστηκε τόσο για την εξοικονόμηση νερού σε περιόδους ξηρασίας όσο και για τον περιορισμό των ξαφνικών πλημμυρών.

Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να το χρονολογήσουν με ραδιενεργό άνθρακα στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ., αφού ανακάλυψαν κλαδιά και κλαδιά στο κονίαμα κατασκευής.

«Το χαμηλότερο σημείο στην αρχαία Ιερουσαλήμ»

Η ομάδα συνέκρινε τις ημερομηνίες με τα κλιματικά δεδομένα και διαπίστωσε ότι το φράγμα πιθανότατα κατασκευάστηκε σε μια περίοδο χαμηλών βροχοπτώσεων, που διανθιζόταν με σύντομες και έντονες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες.

Ο Δρ. Ναχσόν Σάντον, συν-διευθυντής της ανασκαφής, δήλωσε: «Είναι το χαμηλότερο σημείο στην αρχαία Ιερουσαλήμ».

«Όλο το νερό, όλη η απορροή από τη βροχή που πέφτει ουσιαστικά ρέει εδώ σε αυτή την κεντρική, μεγάλη λεκάνη απορροής της πόλης.»

«Αν δεν υπήρχε αυτό το φράγμα, το νερό που ρέει σε αυτό το κανάλι θα έρεε απλώς στην κοιλάδα Κέδρον κατευθείαν στη Νεκρά Θάλασσα».

Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου δήλωσε: «Η αποκάλυψη του μεγαλύτερου φράγματος που βρέθηκε ποτέ στο Ισραήλ, στην καρδιά της αρχαίας Ιερουσαλήμ, αποτελεί απτή απόδειξη της δύναμης του Βασιλείου του Ιούδα και της δημιουργικότητας των βασιλιάδων του στην αντιμετώπιση των φυσικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων».