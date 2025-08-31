Κάθε μέρα και καλύτερη

Τελευταία μέρα του Αυγούστου και η Εθνική μας ομάδα έδειξε στον αγώνα με την Γεωργία πως είναι πανέτοιμη για όλα και φυσικά η πρωτιά του ομίλου είναι ένα βήμα μακριά από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η άνετη επικράτηση της ομάδας μας, αλλά κυρίως η εμφάνιση που έκαναν οι διεθνείς, έστειλαν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Μηνύματα για την ετοιμότητα της ομάδας, την προσοχή με την οποία αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι και το κυριότερο έχει να κάνει με το «διάβασμα» των λαθών που είχαν γίνει σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Αυτή η Εθνική εμφανίζεται καλά προετοιμασμένη, γιατί έχει «διαβάσει» πολύ καλά τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν κι όταν κάποια ομάδα μαθαίνει από τα λάθη της, τότε θα πάει μπροστά.

Η Γεωργία που είχε κάνει το «μπαμ» επικρατώντας της Ισπανίας, μάλλον δεν περίμενε τέτοια εικόνα από την Εθνική μας και η αλήθεια είναι πως η ελληνική ομάδα το… τερμάτισε.

Ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με την διαφορά να παίρνει μεγάλες διαστάσεις και τους Γεωργιανούς να μην μπορούν ν’ ακολουθήσουν τον ρυθμό της Εθνική μας.

Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε για πολλοστή φορά, στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, εκεί που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε άριστα.

Όλα έγιναν στην εντέλεια στην άμυνα και από την στιγμή που κρατήσαμε χαμηλά στο σκοράρισμα τους Γεωργιανούς, όλα έγιναν πιο εύκολα.

Η επικράτηση της ομάδας μας με 41 πόντους διαφορά «αποτυπώνει» την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται η ομάδας μας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κυριάρχησε στον σημερινό αγώνα.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν κάτι παραπάνω από… μεγάλη και όλοι βέβαια καταλαβαίνουν ότι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ο βαθμός δυσκολίας θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στην συνέχεια του Eurobasket, αλλά κάθε παιχνίδι που περνά στον όμιλο, μας κάνει ακόμα πιο αισιόδοξους για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μεταλλίου.

Η Εθνική παίζει καλύτερο μπάσκετ από παιχνίδι σε παιχνίδι κι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για το πλάνο του Σπανούλη, καθώς ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός βλέπει πως έχει στα χέρια του μια ομάδα που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Το μεγάλο ζητούμενο για την Εθνική μας είναι να παίξει ανάλογη άμυνα και στα πιο δύσκολα παιχνίδια που θα έρθουν, γιατί μέσα από την σκληρή άμυνα θα μπορέσει να κάνει την διαφορά.

Το θετικό στοιχείο είναι πως βλέπουμε την ομάδα μας να είναι συγκεντρωμένη σε όλα της τα παιχνίδια κι αυτό είναι κάτι που το έχει πετύχει ο Σπανούλης, με τον τρόπο που έχει προετοιμάσει τυς παίκτες για την μεγάλη διοργάνωση.