Για το «3 στα 3» η Εθνική στο Eurobasket κόντρα στη Γεωργία

Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε το Σάββατο (30/8) της Κύπρου με 96-69 για την 2η αγωνιστική του Eurobasket και μια μέρα μετά αντιμετωπίζει τη Γεωργία, με μόνο στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει αήττητη και στην κορυφή του ομίλου.

Η «γαλανόλευκη» δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στους οικοδεσπότες, ξεκούρασε αρκετούς παίκτες -ανάμεσά τους και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που δεν ήταν καν στην 12άδα- και θα είναι έτοιμη για την σημερινή αναμέτρηση (31/8, 15:00). Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει την Κύπρο (18:15).

«Έτσι να συνεχίσουμε και στα επόμενα»

«Ήταν μέσα στο πλάνο μας να μην αγωνιστεί ο Αντετοκούνμπο. Όλα είναι όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην Γεωργία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σπανούλης ενόψει της αναμέτρησης.

Από τη μεριά του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσθεσε: «Θα δούμε βίντεο, γιατί στα συνεχόμενα παιχνίδια παίζει ρόλο η ενέργεια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Προσωπικά δεν ήμουν εκεί στο προηγούμενο παιχνίδι όπως έπρεπε, αλλά σήμερα βρήκα ρυθμό. Ήμασταν καλοί στα δύο πρώτα παιχνίδια και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και στα επόμενα».

Από τη μεριά της η Γεωργία έχει μία νίκη -κόντρα στην Ισπανία- και μία ήττα από την Ιταλία και αναμένεται να είναι δύσκολος αντίπαλος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Το πρόγραμμα των σημερινών (31/8) αγώνων

15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start