Αιχμές για τη διαιτησία απο τους Γεωργιανούς – Προανήγγειλαν αλλαγές με την Ελλάδα

Ανώμαλη… προσγείωση για τη Γεωργία στη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025, καθώς μετά τον θρίαμβο της πρεμιέρας επί της Ισπανίας, οι Γεωργιανοί ηττήθηκαν με 78-62 και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στον Γ΄ όμιλο στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.

Πάντως οι Γεωργιανοί άφησαν αιχμές για τη διαιτησία μετά το τέλος του αγώνα και συγκεκριμένα ο προπονητής Αλεξάνταρ Τζίκιτς και ο Μπέκα Μπουριανάντζε. Μάλιστα ο Τζίκιτς αναφερόμενος στο παιχνίδι της τρίτης ημέρας κόντρα στην Ελλάδα (31/8, 15:00) άφησε να εννοηθεί πως θα προχωρήσει σε ροτέισον.

«Παίξαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Το πρώτο ήταν ισορροπημένο, θέλαμε να αντιδράσουμε σε κάποια πράγματα, όχι μόνο αγωνιστικά. Είμαι λίγο μπερδεμένος με την αντιμετώπιση που είχαν οι παίκτες μας από τη διαιτησία και ειδικά οι ψηλοί. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Είμαστε στο 1-1 μετά τα δύο πρώτα ματς και θα δώσουμε τα πάντα ως το τέλος», τόνισε ο Σέρβος προπονητής.

Όσο για τον αγώνα με την Ελλάδα είπε: «Τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι για όλους. Ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ, δεν πάμε για το χρυσό μετάλλιο. Κάποιες φορές πρέπει να επιλέξεις τις μάχες που θα δώσεις. Θα δούμε ροτέισον, κάποιοι παίκτες θα παίξουν παραπάνω. Είναι back-to-back παιχνίδια, προσπαθώ να μην χτυπήσουν οι παίκτες μου. Ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλημα τραυματισμού, άρα είναι στο χέρι μας πώς θα διαχειριστούμε τα επόμενα παιχνίδια».

Από πλευράς παικτών της Γεωργίας, ο Μπέκα Μπουριανάντζε τόνισε: «Είμαστε στενοχωρημένοι γιατί χάσαμε και χάσαμε με διαφορά. Όμως είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατά. Παίξαμε καλό μπάσκετ και δείξαμε ενότητα για πολλά λεπτά και μέχρι τα τέλη της τρίτης περιόδου κερδίζαμε. Μετά έγιναν κάποια πράγματα που δεν θέλω να ονομάσω και μείναμε πίσω. Θα ήθελα να πω ότι η διαιτησία θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Θα είμαστε καλύτεροι στο επόμενο ματς. Ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος γι’ αυτό».

Παράλληλα αναφέρθηκε στα back-to-back παιχνίδια. «Για μένα είναι απαράδεκτο να παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια. Σήμερα παίζαμε με την Ιταλία και παλέψαμε ως το τέλος. Αύριο ξέρετε με ποιους παίζουμε. Για μένα είναι απαράδεκτο αυτό από την πλευρά των παικτών, ίσως είναι αλλιώς για την τηλεόραση κλπ.», είπε ο Γεωργιανός φόργουορντ.