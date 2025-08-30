Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ιταλοί «προσγείωσαν» τους Γεωργιανούς και πήραν την πρώτη τους νίκη (vid)
Πρώτη νίκη στο Eurobasket για την Εθνική Ιταλίας με 78-62 επί της Γεωργίας, για τον όμιλο που μετέχει και η Εθνική μας.
Την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurobasket πανηγυρίζει η Ιταλία, η οποία έδειξε τη δυναμική της απέναντι στη Γεωργίας επικρατώντας με 78-62, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου, όπου συμμετέχει και η Εθνική μας ομάδα.
Θυμίζουμε πως οι Γεωργιανοί είχαν κάνει την έκπληξη στην πρεμιέρα νικώντας την Ισπανία, ωστόσο αυτή τη φορά υπέκυψαν εύκολα απέναντι στους αποφασισμένους Ιταλούς που είχαν ηττηθεί στην πρεμιέρα με 75-66 από την Ελλάδα.
Το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου, όπου οι Γεωργιανοί πλησίασαν και μάλιστα πέρασαν μπροστά στο σκορ. Από τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου όμως η «σκουάντρα ατζούρα» έσφιξε την άμυνά της, βρήκε καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο και έφτασε στη νίκη.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σαλιού Νιάνγκ με 15 πόντους, ενώ ο Σιμόνε Φοντέκιο πρόσθεσε 14 και ο Μόμο Ντιουφ 13. Στην… αντίπερα όχθη, ο Γκόγκα Μπιτάτζε σταμάτησε στους 22 πόντους, με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να μετρά 13.
Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
