Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)
Η Τουρκία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Πορτογαλία, την οποία και συνέτριψε με 95-54.
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Η Τουρκία έγινε η δεύτερη ομάδα από τον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, μετά την Σερβία, που κλείδωσε θέση στους «16» της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 95-54 την Πορτογαλία στη Ρίγα, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και υποχρεώνοντας τους ηττημένους στη δεύτερη αποτυχία τους.
Η τουρκική άμυνα «έπνιξε» κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Πορτογαλίας, τη στιγμή που η επιθετική λειτουργία της ομάδας «χτυπούσε κόκκινα» με πρωταγωνιστή τον φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Στην παράσταση για ένα ρόλο της ομάδας του Αταμάν, ξεχώρισε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 14 πόντους, όσους είχε και ο Φουρκάν Κορκμάζ.
Από την Πορτογαλία πάλεψε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νεμίας Κουέτα, με 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
- Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1: «Καθάρισαν» σε δύο λεπτά οι Μαδριλένοι
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» (vid)
- Eurobasket 2025 – Πανόραμα: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (vids)
- Πολωνία – Ισραήλ 66-64: 2X2 οι Πολωνοί με Λόιντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις