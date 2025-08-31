Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)

Η Τουρκία έγινε η δεύτερη ομάδα από τον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, μετά την Σερβία, που κλείδωσε θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 95-54 την Πορτογαλία στη Ρίγα, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και υποχρεώνοντας τους ηττημένους στη δεύτερη αποτυχία τους.

Η τουρκική άμυνα «έπνιξε» κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Πορτογαλίας, τη στιγμή που η επιθετική λειτουργία της ομάδας «χτυπούσε κόκκινα» με πρωταγωνιστή τον φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Στην παράσταση για ένα ρόλο της ομάδας του Αταμάν, ξεχώρισε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 14 πόντους, όσους είχε και ο Φουρκάν Κορκμάζ.

Από την Πορτογαλία πάλεψε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νεμίας Κουέτα, με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54

