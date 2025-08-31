DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις αισιόδοξος, καθώς η άνεση στην ατμόσφαιρα το ευνοεί αυτό. Μπορείς να ζητήσεις αυτό που θέλεις, γιατί σήμερα μάλλον θα το πάρεις χωρίς πολλά- πολλά. Εστίασε στο φλερτ και δως του να καταλάβει. Στο λέω αυτό γιατί η επικοινωνία ευνοείται, άρα μπορείς να πλησιάσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει ευκολότερα.

DON’TS: Μην είσαι και τόσο ανοιχτοχέρης. Κοινώς μην ξοδεύεις δίχως αύριο. Στα επαγγελματικά, μην κινείσαι ατομικά και μοιράσου τις ιδέες σου με τους συναδέλφους σου, γιατί έτσι θα βελτιωθείτε ως ομάδα. Όμως μην είσαι απρόσεκτος στο πως αξιολογείς κάποιες καταστάσεις εκεί πέρα. Μην χαζολογάς, γιατί μπορεί να μείνεις πίσω χρονικά στο τέλος.