Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 31.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις αισιόδοξος, καθώς η άνεση στην ατμόσφαιρα το ευνοεί αυτό. Μπορείς να ζητήσεις αυτό που θέλεις, γιατί σήμερα μάλλον θα το πάρεις χωρίς πολλά- πολλά. Εστίασε στο φλερτ και δως του να καταλάβει. Στο λέω αυτό γιατί η επικοινωνία ευνοείται, άρα μπορείς να πλησιάσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει ευκολότερα.
DON’TS: Μην είσαι και τόσο ανοιχτοχέρης. Κοινώς μην ξοδεύεις δίχως αύριο. Στα επαγγελματικά, μην κινείσαι ατομικά και μοιράσου τις ιδέες σου με τους συναδέλφους σου, γιατί έτσι θα βελτιωθείτε ως ομάδα. Όμως μην είσαι απρόσεκτος στο πως αξιολογείς κάποιες καταστάσεις εκεί πέρα. Μην χαζολογάς, γιατί μπορεί να μείνεις πίσω χρονικά στο τέλος.
Ταύρος
DO’S: Φέρε τα συναισθήματά σου σε πρώτο πλάνο και εστίασε σε αυτά. Παράλληλα, όμως, πρέπει να εστιάσεις και στα οικονομικά σου. Έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα κλίμα ασφαλείας για σένα. Εκφράσου και κινήσου με άνεση. Γίνε πιο παρατηρητικός, καθώς αυτά που θα δεις, μάλλον θα ανεβάσουν την ψυχολογία σου στα ύψη. Καιρός ήταν!
DON’TS: Αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, τότε μην αρνηθείς κάποια οικονομική βοήθεια από την οικογένειά σου. Αυτή η βοήθεια μπορεί να σχετίζεται με κάποιο ακίνητο που έχεις. Μην κωλώσεις να πάρεις αποστάσεις από οτιδήποτε λειτουργεί αρνητικά και επιβαρυντικά σε σένα. Στα ερωτικά, μην μπεις σε διαδικασία κόντρας λόγω του πείσματός σου. Αλίμονο!
Δίδυμοι
DO’S: Αξιοποίησε το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, για να βελτιώσεις κι εσύ λίγο τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς όσα θες. Αν ζητήσεις κάτι με γλυκό τρόπο, όχι μόνο θα το πάρεις, αλλά θα ανέβεις και στα μάτια ορισμένων. Ειδικά αν πρόκειται να κάνεις κάποιες διαπραγματεύσεις σήμερα, τότε αξιοποίησε στο έπακρο αυτή την συμβουλή.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ, γιατί αυτή η διαδικασία μπορεί να ανεβάσει κατά πολύ την ψυχολογία σου. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις με τους φίλους σου, καθώς έτσι και τα πράγματα μεταξύ σας θα ξεκαθαρίσουν, αλλά και θα λύσετε κάποιες παρεξηγήσεις που έχουν προκληθεί τελευταία. Μη δώσεις έκταση σε εντάσεις.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή είναι πολλές οι δουλειές που έχεις να κάνεις, καλό θα ήταν να τις βάλεις σε σωστή σειρά, πριν ξεκινήσεις να τις διευθετείς. Όσο πιο καλά έχεις οργανώσει το πρόγραμμά σου, τόσο πιο ήρεμος θα είσαι. Όχι μόνο αυτό αλλά θα μπορείς να διεκδικήσεις κάποια πράγματα με άμεσα και ξεκάθαρα βήματα. Αξιολόγησε σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα ούτε να χαλάσει την ψυχολογία σου, αλλά ούτε και να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης σου. Μην χάσεις την υπομονή σου εν μέσω κάποιων συζητήσεων και μη διστάσεις να απομακρυνθείς, αν νιώθεις πως δεν εισακούγεσαι. Ταυτόχρονα, μη μένεις κοντά ούτε σε άτομα που βγάζουν προς τα έξω τον χειρότερό σου εαυτό.
Λέων
DO’S: Γέμισε το πρόγραμμα με όμορφες στιγμές και εστίασε σε οτιδήποτε μπορεί να σου φτιάξει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία, καθώς είναι κάτι που έχεις μεγάλη ανάγκη. Μπορείς να βρεθείς με τους φίλους ή το ερωτικό σου ενδιαφέρον. Βρες τα μέσα που θα σε βοηθήσουν να εκφράσεις το πιο δημιουργικό σου κομμάτι, αλλά και να επεκτείνεις τα σχέδιά σου.
DON’TS: Μην αφήσεις καμία συζήτηση στη δουλειά να πάει χαμένη. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά σου, γιατί σήμερα μπορεί να καταφέρεις να έρθεις πιο κοντά συναισθηματικά στο άτομο που σε ενδιαφέρει. Μη διστάσεις να κάνεις κάτι, για να λύσεις κάποιες παρεξηγήσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και ειδικά όσον αφορά τις παρορμητικές αγορές.
Παρθένος
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση και ασχολήσου με τα προσωπικά ή και τα οικογενειακά θέματα που σε ζορίζουν με όσο μεγαλύτερη προσοχή μπορείς. Από την άλλη, αν νιώθεις ότι το χρειάζεσαι, τότε πάρε τον χρόνο σου, για να ανακτήσεις την ηρεμία σου. Όσο περισσότερες αποστάσεις κρατάς, πάντως, τόσο πιο αντικειμενικά θα τα βλέπεις όλα.
DON’TS: Μην αγνοείς κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα που ακόμα σε πονάνε, καθώς σήμερα ίσως σου είναι πιο εύκολο να βρεις την αιτία. Αν, τώρα, αντιληφθείς ποιες είναι οι συμπεριφορές που πυροδοτούν τα νεύρα σου, τότε μη διστάσεις να απομακρυνθείς από τα άτομα που τις εκφράζουν. Μη γίνεσαι πεισματάρης. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου.
Ζυγός
DO’S: Υιοθέτησε ένα πιο αισιόδοξο και ήρεμο mindset, για να μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου αντίστοιχα. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις και σημαντικές προοπτικές για την εξέλιξή σου. Κανόνισε να συναντηθείς με τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς οι συζητήσεις σας μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Αφιέρωσε χρόνο στα ερωτικά σου.
DON’TS: Αν είσαι ελεύθερος, μη διστάσεις να ζητήσεις εσύ κάποιο ραντεβού από το άτομο που σε ενδιαφέρει. Μην εκνευριστείς από κάποια παρασκηνιακά σκηνικά που θα σου αποκαλυφθούν. Παράλληλα, μην ανοίξεις τα χαρτιά σου. Μην προσπαθείς να φέρεις όλες τις καταστάσεις στα δικά σου μέτρα, απλά go with the flow. Μην αγνοείς την οπτική των απέναντι.
Σκορπιός
DO’S: Εκμεταλλεύσου την συναισθηματική ηρεμία στην οποία βρίσκεσαι, για να κινηθείς με άνεση και ελευθερία κινήσεων. Αν προκύψουν κάποια οικονομικά θέματα, τότε πρέπει να τα διαχειριστείς με λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς. Αυτό αν θέλεις να έχεις ένα επιθυμητό και θετικό για σένα αποτέλεσμα. Μάλιστα ίσως υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε συμφωνίες.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν υπάρξουν εντάσεις με ορισμένους φίλους σου. Ωστόσο, μην τις αφήσεις να πάρουν έκταση και μη γίνεις πεισματάρης. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, είτε από αυτά που σε ταράζουν, είτε απλά για να διατηρήσεις την ηρεμία σου. Ένα back up plan, πάντως, πάντα χρειάζεται. Απλά το αναφέρω.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να κάνεις focus μόνο στα θετικά γύρω σου, γιατί είναι αυτά που μπορούν να σε βοηθήσουν να δράσεις με ηρεμία και ισορροπία. Παράλληλα, δώσε έμφαση σε οτιδήποτε μπορεί να σε ευνοήσει, ώστε να δεις τα αποτελέσματα που θέλεις, αλλά δέξου βοήθεια και από τους φίλους σου. Ειδικά αν κάπου νιώθεις ότι έχεις κολλήσει.
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, αν δεις ότι δεν εκτιμάσαι τόσο όσο θα ‘θελες από τους ανώτερους στη δουλειά. Μην το αφήσεις αυτό να επηρεάσει τη διάθεσή σου ή ακόμα χειρότερα να σε καταβάλει εντελώς. Βέβαια μη διστάσεις να διορθώσεις κάποια λάθη που έχουν συμβεί είτε από εσένα είτε από κάποιον άλλον. Αυτό ισχύει και για τα ερωτικά σου.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να διατηρήσεις την ηρεμία και την καλή σου διάθεση. Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Ταυτόχρονα, σταμάτα να παίρνεις ως δεδομένο τα αρνητικά που εντόπισες το προηγούμενο διάστημα. Δες το σαν μία δεύτερη ευκαιρία. Δώσε χρόνο στα πάντα γύρω σου, για να εξελιχθούν όπως πρέπει.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα σου παρουσιαστούν αρκετές ευκαιρίες. Ωστόσο δεν πρέπει να βιαστείς να τις αρπάξεις. Αντιθέτως πάρε τον χρόνο σου και επεξεργάσου τες. Μην αφήσεις κανέναν να σου ασκήσει πίεση, προκειμένου να μάθει τα σχέδιά σου. Βέβαια μη δείχνεις και τόσο έντονα τη δυσφορία σου, γιατί δεν είναι ευγενικό από ένα σημείο και μετά.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να είσαι κοινωνικός, καθώς αυτή η πλευρά σου είναι κάτι που σ’ αρέσει. Προσπάθησε να επιλύσεις τα θέματα που επικρατούν στη ζωή σου και σε απασχολούν αρκετά. Πάντως αν αξιοποιήσεις την ηρεμία και την ευκολία στις συνεννοήσεις, τότε θα τα πας περίφημα. Το ίδιο εφάρμοσε και σε συζητήσεις με συναδέλφους ή με την σχέση σου.
DON’TS: Μην φοβάσαι να ανοιχτείς και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες που το μόνο που σου προσφέρουν είναι δεύτερες σκέψεις και καχυποψία. Ειδικά η καχυποψία δεν ενδείκνυται για άτομα που εμπιστεύεσαι. Μην κλείνεις τα αυτιά σου, όταν οι απέναντι προσπαθούν να σου επεξηγήσουν καλύτερα κάποια πράγματα.
Ιχθύες
DO’S: Ξεκαθάρισε τα επαγγελματικά, για να μπορέσεις να τα τακτοποιήσεις εύκολα και γρήγορα. Αξιοποίησε άμεσα και ψύχραιμα τις πληροφορίες που έλαβες το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια κράτα ανοιχτά τα αυτιά σου, γιατί θα συνεχίσεις να μαθαίνεις διάφορα. Μείνε ανοιχτός σε εναλλακτικές που σου προσφέρονται, για να φτάσεις στον στόχο σου μια ώρα αρχύτερα.
DON’TS: Μην αφήσεις να πάει χαμένη καμιά ευκαιρία ή οικονομική διευκόλυνση που θα σου προταθεί. Μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να εξετάσεις διαφορετικά κάποια θέματα που σε είχαν στεναχωρήσει στο παρελθόν και επανέρχονται τώρα. Για να μην χάσεις την ουσία, δες τα όλα λίγο πιο σφαιρικά.
