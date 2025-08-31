Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Παντρεύονται στην Ρόδο

Ο γνωστός ηθοποιός και η λογοθεραπεύτρια διατηρούν την προσωπική ζωή τους σε πολύ διακριτικούς τόνους.

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Η ρομαντική πρόταση γάμου στην Ιταλία

Η πρόταση γάμου έγινε πριν μερικές εβδομάδες, σε ένα ταξίδι τους στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Πορτοφίνο. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επέλεξε ένα ρομαντικό σκηνικό για να εκφράσει την αγάπη του και να προσφέρει στη σύντροφό του ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι.

Πού και πότε θα γίνει ο γάμος

Σύμφωνα με της Real Life, οι δυο τους σχεδιάζουν να παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στη Ρόδο και ο γάμος τους αναμένεται να είναι μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη από αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το Νησί των Ιπποτών είναι ένας προσφιλής τους προορισμός και δεν είναι τυχαίο ότι και φέτος τον επέλεξαν για τις διακοπές τους.

Νίκος Πολυδερόπουλος: Τι δηλώνει για την προσωπική ζωή του

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «The 2Night Show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σχέση του:

«Για να υπάρξει επιτυχία σε μία σχέση πρέπει να προσπαθείς, να παλέψεις, να χάσεις, να κερδίσεις. Ακόμα κι αν βρεις τι θέλουν οι γυναίκες, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να μάχεσαι για τον άνθρωπο που αγαπάς. Έχω προσπαθήσει, προσπαθώ και μα χούμε με έναν τρόπο όμορφο. Τα πάντα θέλουν φροντίδα».