Ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε χθες Παρασκευή «επιχείρηση ξένης ανάμιξης» μετά τη δημοσίευση άρθρου στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico, ιδιοκτησίας του γερμανικού ομίλου Axel Springer, το οποίο αναφερόταν στον Στιβ Γουίτκοφ, τον έμπιστο του Ντόναλντ Τραμπ για τα πιο ευαίσθητα διπλωματικά θέματα (στη φωτογραφία από βίντεο αρχείου του Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Γουίτκοφ).

«Αυτό το άρθρο του Politico είναι μια αθέμιτη πρακτική σε όρους δημοσιογραφίας. Ωστόσο, είναι κάτι περισσότερο από αυτό: είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης που στοχεύει να βλάψει την κυβέρνηση και έναν από τους πιο αποτελεσματικούς εκπροσώπους της», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Στενός σύμβουλος του Τραμπ, περιγράφει το Politico ως «μια μηχανή προπαγάνδας ελεγχόμενη από το εξωτερικό»

This story from Politico is journalistic malpractice. But it’s more than that: it’s a foreign influence operation meant to hurt the administration and one of our most effective members. Notice how all of the people attacking Steve are on background? That means it’s two or three… https://t.co/LsPmTpZfqy — JD Vance (@JDVance) August 29, 2025

Στην ίδια πλατφόρμα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπλερ κατήγγειλε μια «επιχείρηση ξένης ανάμιξης που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης υπό γερμανικό έλεγχο».

The hit piece on Steve Witkoff in Politico today is a foreign influence operation run through a German-controlled online media outlet. Embarrassing for them to let themselves be used that way. — James Blair (@JamesBlairUSA) August 29, 2025

O Τέιλορ Μπάντογουιτς, επίσης στενός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, περιγράφει το Politico ως «μια μηχανή προπαγάνδας ελεγχόμενη από το εξωτερικό».

Politico has become the tip of the spear when it comes to the institutionalized takedown of journalism. As a foreign-owned propaganda machine, it has no incentive to report honestly. Instead, their American reporters have been tasked with sowing division and perpetuating lies.… https://t.co/XhIUuxc0HA — Taylor Budowich (@TayFromCA) August 29, 2025

Σύμφωνα με το Politico, «η μοναχική προσέγγιση του Γουίτκοφ οδήγησε επανειλημμένα σε λάθη με τη Ρωσία».

«Η απειρία του είναι εμφανής», δηλώνει μια από τις ανώνυμες πηγές του ειδησεογραφικού ιστότοπου για τον 68χρονο επιχειρηματία που έγινε ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου.

Ο Γουίτκοφ πραγματοποιεί κυρίως αποστολές διαμεσολάβησης για τη σύγκρουση στη Γάζα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συναντήσεις με Πούτιν

Ο Στιβ Γουίτκοφ συνάντησε επανειλημμένα τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Η τελευταία του συνάντηση οδήγησε στη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου μεταξύ του ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε καμία συγκεκριμένη ανακοίνωση ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε στη συνέχεια με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με ξένους ηγέτες.

Τους ανακοίνωσε την ταχεία διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ωστόσο το σχέδιο αυτό κατέρρευσε.

Πηγή: ΑΠΕ