Αλλάζει το προφίλ των εταιρειών στις ΗΠΑ – Στόχος οι πιο ευέλικτες και μεγαλύτερες ομάδες

Στη μείωση των ενδιάμεσων διευθυντών προχωρούν μικρές και μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης διοικητικών αρμοδιοτήτων και στη δημιουργία πιο ευέλικτων και μεγαλύτερων ομάδων.

Σύμφωνα με τημ εταιρεία Gartner, οι διευθυντές που παραμένουν στις θέσεις τους μετά από απολύσεις διαχειρίζονται πλέον περίπου τριπλάσιο αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με πριν από μία δεκαετία. Το 2017, η αναλογία ήταν ένας διευθυντής για κάθε πέντε υπαλλήλους. Μέχρι το 2023, αυτή η αναλογία αυξήθηκε σε έναν διευθυντή για κάθε δεκαπέντε υπαλλήλους και συνεχίζει να αυξάνεται, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal.

Η Google ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μείωσε κατά 35% τους διευθυντές μικρών ομάδων στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης. Η Amazon, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις ΗΠΑ, ενημέρωσε τους επενδυτές ότι εργάζεται για την αύξηση της αναλογίας υπαλλήλων προς διευθυντές. Παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει και από άλλες εταιρείες, όπως η Intel, η οποία εξάλειψε το 50% των διοικητικών επιπέδων, και οι Estée Lauder και Match Group, που μείωσαν περίπου το 20% των διευθυντών τους. Επιπλέον, οι Citi, Bank of America και United Parcel Service έχουν επίσης μειώσει τις διοικητικές βαθμίδες τα τελευταία χρόνια.

Η νέα πραγματικότητα στον εργασιακό χώρο των ΗΠΑ

Η αλλαγή αυτή έχει οδηγήσει σε μια ριζική αναδιάρθρωση του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς η σχέση μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων μεταβάλλεται δραματικά. Οι διευθυντές, που πλέον διαχειρίζονται μεγαλύτερες ομάδες, καλούνται να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Παράλληλα, οι υπάλληλοι αναγκάζονται να προβάλλουν τα επιτεύγματά τους πιο έντονα, καθώς οι διευθυντές δεν έχουν τον χρόνο να τα παρακολουθούν λεπτομερώς. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι μόνο οι αυτοδύναμοι και υψηλής απόδοσης εργαζόμενοι μπορούν να ευδοκιμήσουν σε αυτό το περιβάλλον.

Ο Τζος Άισνερ, πρόεδρος της Axon Enterprise, μιας εταιρείας εξοπλισμού ασφαλείας στην Αριζόνα, δήλωσε ότι η εταιρεία απέλυσε εκατοντάδες διευθυντές νωρίτερα φέτος. Οι μικρές «φεουδαρχίες» που είχαν δημιουργηθεί, με έναν διευθυντή για κάθε τέσσερις υπαλλήλους, θεωρήθηκαν, όπως ανέφερε, «σχεδόν προσβλητικές».

Η μείωση των διευθυντών ως ένδειξη δύναμης

Η απασχόληση λιγότερων διευθυντών θεωρείται από τα διοικητικά συμβούλια και τους επενδυτές ως ένδειξη δύναμης μιας εταιρείας. Πολλές εταιρείες που προχωρούν σε αυτές τις μειώσεις δεν βρίσκονται σε θέση αδυναμίας. Αντιθέτως, βλέπουν την εξάλειψη της γραφειοκρατίας ως μέσο για τη διατήρηση της ευελιξίας των οργανισμών τους. Ωστόσο, οι διευθυντές εκφράζουν ανησυχίες ότι δεν μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη καθοδήγηση στους υπαλλήλους τους, ούτε να λειτουργήσουν ως μέντορες ή προπονητές καριέρας.

Η Bayer, για παράδειγμα, έχει μειώσει τον αριθμό των διευθυντών της, περιορίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες και παραχωρήσει περισσότερη αυτονομία στους εργαζομένους. Η Λίζα Πέρεζ, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της εταιρείας, διαχειρίζεται πλέον μια ομάδα 13 ατόμων. Αντί να ελέγχει κάθε λεπτομέρεια, χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο απλές διαδικασίες, ενώ αφιερώνει χρόνο για «ώρες συμβουλευτικής» κάθε Παρασκευή, όπου οι υπάλληλοι μπορούν να τη συμβουλευτούν για θέματα καριέρας ή επιχειρηματικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τη Live Data Technologies, ο αριθμός των διευθυντών στις δημόσιες εταιρείες μειώθηκε κατά 6% τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν λιγότερο, καθώς η επικοινωνία με τους διευθυντές τους έχει περιοριστεί.

Πηγή: ΟΤ