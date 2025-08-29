Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Κάθε πρεμιέρα μεγάλης διοργάνωσης κρύβει «παγίδες» και υπό αυτό το πρίσμα κάθε νίκη μετράει διπλά. Έτσι λοιπόν και η επικράτηση της Εθνικής μας ομάδας επί της Ιταλίας με 75-66, αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Η ομάδα μας πέτυχε τον στόχο της, καθώς όχι μόνο πήρε τη νίκη, αλλά το έκανε χωρίς να πατήσει το… πόδι στο γκάζι κι αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του αγώνα.

Στόχος είναι φυσικά η πρωτιά για την ομάδα μας και με τα κέφια που είχε σήμερα ο Γιάννης, η Εθνική μας μπορεί να τα καταφέρει.

Η εμφάνιση του σούπερ σταρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακή και είναι μεγάλη υπόθεση για την συνέχεια, η καλή κατάσταση στην οποία έδειξε ότι βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Υπήρξαν στιγμές μαγείας στο παρκέ από τον Γιάννη, ο οποίος ήταν ασταμάτητος, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε και σ’ ΄έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα του παιχνιδιού της Εθνικής μας κι αυτός είναι η άμυνα.

Ο τρόπος με τον οποίο αμυνθήκαμε κόντρα στους Ιταλούς, ήταν βγαλμένος από «εγχειρίδιο» άριστης αμυντικής τακτικής και περιορίσαμε τους αντιπάλους μας σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η άμυνα μας ήταν εξαιρετική και ο Βασίλης Σπανούλης έχει πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος από την διάθεση που έβγαλαν οι διεθνείς μας.

Οι Ιταλοί τα βρήκαν σκούρα και μέσα από την άμυνα μας καταφέραμε να δώσουμε ώθηση και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, εκεί όπου ο Γιάννης έκανε πάρτι.

Είναι σημαντικό να κρατήσουμε λοιπόν την άμυνα που έπαιξε η Εθνική μας γιατί φυσικά το ζητούμενο είναι να παρουσιάσουμε ανάλογη εικόνα και στα παιχνίδια που θ’ ακολουθήσουν.

Κρατώντας λοιπόν τους Ιταλούς τόσο χαμηλά στο σκορ, κάναμε το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της νίκης και αυτό πρέπει να παρουσιάσουμε και στην συνέχεια της διοργάνωσης.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η επικράτηση επί των Ιταλών ήταν μεγάλη υπόθεση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για την ψυχολογία της ομάδας μας.

Εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε άμυνα η ιταλική ομάδα, «διαβάσαμε» σωστά τις αδυναμίες των αντιπάλων μας και ο Αντετοκούνμπο δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να «φορτώσει» με 31 πόντους το ιταλικό καλάθι. Το ταμείο λοιπόν έγινε και είναι… συν.

Ήταν όμως μόνο η αρχή κι αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης κι αυτό το ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα ο Βασίλης Σπανούλης.