Καισαριανή: Βανδάλισαν το αυτόματο πότισμα σε άλσος της πόλης
Βανδαλισμό που είχε ως συνέπεια να ξεραθεί ένας χώρος πρασίνου καταγγέλλει η δημοτική Αρχή Καισαριανής.
Συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί παρατηρούνται σε πολλούς δήμους της χώρας με συνέπεια να πλήττονται τόσο οι υποδομές όσο και τα ταμεία των δήμων, με αποτέλεσμα χρήματα που θα έπρεπε να κατευθυνθούν σε άλλες υπηρεσίες να ξοδεύονται για την αποκατάσταση των ζημιών.
Αυτή την φορά ο Δήμος Καισαριανής καταγγέλλει βανδαλισμό σε σύστημα ποτίσματος δημόσιου χώρου αναφέροντας στην σχετική του ανακοίνωση:
«Στην καταστροφή δεκάδων pop – up εκτοξευτήρων νερού (μπεκ) ποτίσματος στο πάρκο δίπλα από την παιδική χαρά της οδού Τσάφου προχώρησαν άγνωστοι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ξήρανση στο γρασίδι.
Η δολιοφθορά έχει ήδη αντιμετωπιστεί και αποκατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα συνεργεία του Δήμου μας.
Καταγγέλλουμε εκείνους που συστηματικά προβαίνουν στον βανδαλισμό δημοτικών υποδομών, υπονομεύοντας τα συμφέροντα του συνόλου των κατοίκων της πόλης».
*πηγή φωτογραφίας, δήμος Καισαριανής
