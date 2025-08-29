Όλα όσα ξέρουν οι φιλόσοφοι – Τι έδειξε νέα έρευνα

Όσοι ασχολούνται με τη φιλοσοφία μπορούν να σκεφτούν διαφορετικά από τους υπόλοιπους; Είναι καλύτεροι στοχαστές; Σύμφωνα με σχετική έρευνα, όχι απλώς οι συλλογισμοί τους είναι πιο σωστοί, αλλά είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και περίεργοι, ενδείξεις που συνδέονται με την ευφυία.

Με βάση την εν λόγω έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Philosophical Association, οι φοιτητές φιλοσοφίας κατατάσσονται υψηλότερα από όλους τους άλλους κλάδους σε λεκτικό και λογικό συλλογισμό. Τα συμπεράσματα της μελέτης δείχνουν, επίσης, πως τείνουν να εμφανίζουν περισσότερες πνευματικές αρετές, όπως είναι η περιέργεια για τον κόσμο και η πιο ανοιχτόμυαλη στάση.

Οι ίδιοι οι φιλόσοφοι υποστήριζαν ανέκαθεν ότι η μελέτη της φιλοσοφίας «ακονίζει» το μυαλό. Δεν έχουν και άδικο, μιας και αυτό που ξεχωρίζει τη φιλοσοφία από άλλα πεδία επιστήμης είναι ότι δεν αποτελείται μόνο από στατικές γνώσεις, αλλά είναι μια δραστηριότητα μάθησης, μια διαρκής μορφή αναζήτησης. Η ενασχόληση με τη φιλοσοφία σημαίνει προσπάθεια απάντησης θεμελιωδών ερωτημάτων για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Σημαίνει, επίσης, κατασκευή λογικών επιχειρημάτων και απρόσμενα συμπεράσματα.

Έχει, λοιπόν, νόημα να σκεφτεί κανείς ότι η μελέτη της φιλοσοφίας μπορεί να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους στο να στοχάζονται.

Τι έδειξε η έρευνα

Στη συγκεκριμένη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές φιλοσοφίας έχουν πολύ καλή επίδοση, μεταξύ άλλων, σε τεστ που εξετάζουν πόσο καλά κατανοεί, επεξεργάζεται και κρίνει κάποιος πληροφορίες στη γλώσσα.

Με βάση την έρευνα, ναι μεν όσοι έχουν σπουδάσει φιλοσοφία είναι, κατά μέσο όρο, πιο στοχαστικοί και πιο ανοιχτόμυαλοι από όσους δεν το έχουν κάνει, ωστόσο αυτό δεν αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία ήταν που τους έκανε καλύτερους στοχαστές.

Γιατί αυτό; Επειδή η φιλοσοφία ως επιστημονικό πεδίο μπορεί απλώς να προσελκύει ανθρώπους που ήδη σκέφτονται καλά και θέλουν να εξελίξουν αυτή την τάση τους, σπουδάζοντας το αντικείμενο στο οποίο έχουν ήδη έναν ταλέντο. Έτσι, η συγκεκριμένη μελέτη συνέκρινε φοιτητές που σπούδασαν φιλοσοφία με εκείνους που δεν το έκαναν, στο τέλος του τελευταίου έτους, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τις διαφορές που υπήρχαν στην αρχή.

Συνολικά, εξετάστηκαν δεδομένα από περισσότερους από 600.000 φοιτητές και η ανάλυσή έδειξε ότι γενικότερα οι φοιτητές φιλοσοφίας σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις από όλους τους άλλους κλάδους σε τεστ λεκτικού και λογικού συλλογισμού.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πως η πνευματική αρετή δεν αρκεί, αν δεν χρησιμοποιείται τη σωστή στιγμή, για τους σωστούς λόγους, με τους σωστούς τρόπους. Οπότε όλα είναι κάπως σχετικά… θα έλεγε κάποιος φιλόσοφος!

* Πηγή: Vita