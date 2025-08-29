Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
29 Αυγούστου 2025

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου
Προσεχώς, ένταση

• Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης
• Η Τουρκία προειδοποιεί δεσμεύοντας την ίδια περιοχή για άσκηση σήμερα, υποστηρίζοντας ότι είναι δικής της δικαιοδοσίας
• Γιατί είναι κρίσιμη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Ετοιμο το σχέδιο νόμου για τη λειτουργία τους
Ερχονται πολλά, μικρά ασφαλιστικά ταμεία
• Με ασφαλιστικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δυνατότητα φορολογικών ρυθμίσεων

Καταγγελίες
Ο Τσίπρας, τα φράγκα και η Ζωή
• Τι είπε για τον πρώην πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Πολιτικό παρασκήνιο

Το μονοκομματικό μήνυμα του Πρωθυπουργού
Για το δημογραφικό το μέτρο – έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Στο Κίεβο
Βεντέτα Πούτιν με πυραύλους κατά ΕΕ, Λονδίνου

Τροχαία
Χάνονται στην άσφαλτο παιδιά και έφηβοι

Νέα ταινία
Με μηνύματα για την Παλαιστίνη ο Γιώργος Λάνθιμος

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός
Ταξίδι στα αστέρια κόντρα σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Αγιαξ, Αϊντχόφεν

Ευρωπαϊκά Κύπελλα
Θριαμβευτικές προκρίσεις για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ελλάδα – Ιταλία75-66
Ιδανικό ξεκίνημα για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ

Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25

Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News

Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
