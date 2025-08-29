Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου
Προσεχώς, ένταση
• Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης
• Η Τουρκία προειδοποιεί δεσμεύοντας την ίδια περιοχή για άσκηση σήμερα, υποστηρίζοντας ότι είναι δικής της δικαιοδοσίας
• Γιατί είναι κρίσιμη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη
============
Ετοιμο το σχέδιο νόμου για τη λειτουργία τους
Ερχονται πολλά, μικρά ασφαλιστικά ταμεία
• Με ασφαλιστικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δυνατότητα φορολογικών ρυθμίσεων
============
Καταγγελίες
Ο Τσίπρας, τα φράγκα και η Ζωή
• Τι είπε για τον πρώην πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας
============
Πολιτικό παρασκήνιο
Το μονοκομματικό μήνυμα του Πρωθυπουργού
Για το δημογραφικό το μέτρο – έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
============
Στο Κίεβο
Βεντέτα Πούτιν με πυραύλους κατά ΕΕ, Λονδίνου
============
Τροχαία
Χάνονται στην άσφαλτο παιδιά και έφηβοι
============
Νέα ταινία
Με μηνύματα για την Παλαιστίνη ο Γιώργος Λάνθιμος
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός
Ταξίδι στα αστέρια κόντρα σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Αγιαξ, Αϊντχόφεν
Ευρωπαϊκά Κύπελλα
Θριαμβευτικές προκρίσεις για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Ελλάδα – Ιταλία75-66
Ιδανικό ξεκίνημα για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ
- Παναθηναϊκός: Συζητά με την Πόρτο για τον διεθνή τούρκο φορ Ντενίζ Γκουλ
- Το ChatGPT βοήθησε ένα 16χρονο αγόρι να αυτοκτονήσει – Τον ενθάρρυνε και του παρείχε συμβουλές
- Πού «βαλτώνουν» οι συνομιλίες της OpenAΙ με την Microsoft για την αναδιάρθρωση
