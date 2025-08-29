Ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ και η 10χρονη Χάρπερ Μόισκι είναι τα δύο θύματα της επίθεσης στην εκκλησία του καθολικού σχολείου Annunciation Catholic School στη Μινεάπολη. Ο δράστης που στη συνέχεια αυτοκτόνησε, άρχισε να πυροβολεί από τα παράθυρα της εκκλησίας με όπλα που είχε προμηθευτεί νόμιμα.

Ακόμα 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Οι αρχές ερευνούν το κίνητρο του 23χρονου δράστη Ρόμπιν Γουέστμαν ενώ σε ημερολόγιο που διατηρούσε είναι γραμμένες φράσεις σε κυριλλικό αλφάβητο, ακατανόητα ποιήματα, απειλές και ρατσιστικά παραληρήματα.

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας Φλέτσερ», δήλωσε ο πατέρας του αγοριού, Τζέσι Μέρκελ. «Δεν θα μας επιτραπεί ποτέ να τον αγκαλιάσουμε, να του μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί του και να τον παρακολουθήσουμε να μεγαλώνει και να γίνει ο υπέροχος νεαρός άνδρας που θα γινόταν».

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επιτρεπόταν να παίζει», πρόσθεσε ο ίδιος. «Ελπίζω ότι με τον καιρό, η οικογένειά μας θα βρει θεραπεία».

Πάρτε μέτρα

«Η Χάρπερ ήταν μια λαμπερή, χαρούμενη και αξιαγάπητη 10χρονη, της οποίας το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιξαν όλους όσους τη γνώριζαν», αναφέρει η δήλωση των γονιών του κοριτσιού Μάικλ Μόισκι και Τζάκι Φλάβιν.

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες όχι μόνο ως γονείς (σ.σ. που έχασαν το παιδί τους), αλλά και για την αδερφή της Χάρπερ, η οποία λάτρευε τη μεγάλη της αδερφή και θρηνεί μια αδιανόητη απώλεια. Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας».

Η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το κύμα υποστήριξης που λαμβάνει και ζήτησε να γίνουν επιτέλους αλλαγές.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει ποτέ να υπομείνει αυτό το είδος πόνου. Προτρέπουμε τους ηγέτες και τις κοινότητές μας να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας και της κρίσης ψυχικής υγείας σε αυτή τη χώρα. Η αλλαγή είναι δυνατή και απαραίτητη — ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών», δήλωσε η οικογένεια.

Η μάστιγα των όπλων στις ΗΠΑ

Οι θάνατοι από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ σπάνε όλα τα ρεκόρ εδώ και δεκαετίες με την αντιπαράθεση για τους νόμους περί οπλοκατοχής να συνεχίζεται.

Φέτος η κυβέρνηση Τραμπ διέκοψε περισσότερο από το ήμισυ της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για προγράμματα ενάντια στην ένοπλη βία στις ΗΠΑ. Χωρίς να ελέγξει την οπλοκατοχή, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ιδρύσει μία υπηρεσία για την Πρόληψη της Ένοπλη Βίας, η οποία καταργήθηκε την πρώτη μέρα από της ανάληψης των καθηκόντων από τον Τραμπ.

Οι επιχορηγήσεις για τα προγράμματα που διακόπηκαν αφορούσαν την εκπαίδευση ομάδων προσέγγισης για την αποκλιμάκωση και τη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις, κοινωνικών λειτουργών για τη σύνδεση των ανθρώπων με υπηρεσίες και απασχόληση, και νοσοκομειακών προγραμμάτων για θύματα ένοπλης βίας.