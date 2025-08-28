ΠΙΣ: Σοφιστείες και εμπάθεια για τις προσλήψεις και παραιτήσεις στο ΕΣΥ

Δέκα μήνες μετά την προκήρυξη για πρόσληψη 790 γιατρών στο ΕΣΥ, μόνο 320 διορισμοί έχουν γίνει, ενώ άλλες 80 θέσεις βρίσκονται ακόμη στα συμβούλια κρίσης.

Στην επισήμανση αυτή του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στάθηκε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), τονίζοντας ότι η διαπίστωση αυτή, «αποδεικνύει πως τα συμπεράσματα του ΠΙΣ είναι απολύτως βάσιμα», καθώς «οι αριθμοί αποδεικνύουν την «ελκυστικότητα» του ΕΣΥ με συναισθηματική ουδετερότητα, εφόσον υποψήφιοι προσήλθαν για τις μισές θέσεις της προκήρυξης».

Ο ΠΙΣ, σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, είχε παραθέσει στοιχεία για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις γιατρών από το ΕΣΥ όπως αυτές προκύπτουν από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τον επίσημο κυβερνητικό κόμβο.

Απαντώντας ο κ. Γεωργιάδης ξεκίνησε λέγοντας ότι «με τον κ. Πρόεδρο του ΠΙΣ έχω μία κακή προσωπική σχέση».

Η «διάψευση» των στοιχείων του ΠΙΣ οφείλεται είτε σε πρόχειρη λανθασμένη αριθμητική, είτε σε άσκηση σοφιστείας

Έτσι, ο ΠΙΣ ανταπάντησε ότι «Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπεί την ιατρική κοινότητα και οφείλει να συμβουλεύει την πολιτεία, είτε είναι αρεστά, είτε δυσάρεστα όσα καταθέτει με τρόπο νηφάλιο και τεκμηριωμένο και χωρίς να εμπλέκει προσωπικές σχέσεις, συμπάθειες ή αντιπάθειες στη συνεργασία του με εκπροσώπους της κυβέρνησης».

Αναφερόμενος στην ουσία του θέματος περί των τοποθετήσεων ή παραιτήσεων των γιατρών, ο ΠΙΣ υπογράμμισε ότι «οι αριθμοί όμως, εκτός από «απαθείς», είναι και ειλικρινείς αρκεί να τους διαβάζουμε σωστά.

Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ. Αφορούν και γιατρούς που μετακινούνται εντός του ΕΣΥ, παραιτούμενοι από τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν. Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ λοιπόν, την οποία παρακολουθούμε και της οποίας τα ημερήσια στοιχεία επισυνάπτουμε, καταγράφει τόσο την παραίτηση όσο και την πρόσληψη.

Άρα όλες οι προσλήψεις δεν αντιστοιχούν σε επιπλέον γιατρούς για το σύστημα. Κατά συνέπεια η «διάψευση» των στοιχείων του ΠΙΣ οφείλεται είτε σε πρόχειρη λανθασμένη αριθμητική, είτε σε άσκηση σοφιστείας.

Δεν αποτελεί συνεπώς «εμπάθεια», όπως τη χαρακτηρίζει ο υπουργός στην ανακοίνωσή του, η επισήμανση της κακής πορείας προσλήψεων γιατρών στο ΕΣΥ και η ταυτόχρονη επιταχυνόμενη πορεία παραιτήσεων».

Ο ΠΙΣ υπογράμμισε πως το πρόβλημα που επισημαίνει διαρκώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο και αυτοτελές. Δεν συνδέεται ούτε με την ηλικιακή ακμή του συστήματος, ούτε με την ικανοποίηση των ασθενών. Χρειάζεται, όπως όλα τα προβλήματα υγείας, ηρεμία, γνώση και ψυχραιμία.

Καταλήγοντας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σημείωσε πως έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων και επαναλαμβάνει πως βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση της πολιτείας ώστε, χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις, να συμβάλλει στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας.