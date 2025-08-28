ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε μια προσπάθεια περιορίσει τη ζημιά στο κυβερνητικό αφήγημα περί αναβαθμισμένου ΕΣΥ, προέβη ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, με φόντο τα στοιχεία -κόλαφος της Eurostat για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των Ελλήνων για ιατρική περίθαλψη και τον θάνατο μίας 79χρονης γυναίκας σε παραλία της Αίγινας, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, κατέφυγε σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν για την κατάσταση στο ΕΣΥ, θριαμβολογώντας… για το ότι «μετά από 40 χρόνια, το ΕΣΥ έχει 10% περισσότερους γιατρούς, 8,1% περισσότερους νοσηλευτές, 7% περισσότερο λοιπό προσωπικό». Παράλληλα έκανε το μαύρο άσπρο σε ό,τι αφορά στην είσοδο ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία, λέγοντας πως το μέτρο – που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις- ενισχύει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της περίθαλψης.

Ειδικότερα, μιλώντας στο MEGA, ο κ. Θεμιστοκλέους, ανέφερε σχετικά με το τραγικό περιστατικό στην Αίγινα: «Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, με καταγεγραμμένα αποτελέσματα για το τι έχουμε πετύχει. Πολλές φορές το ΕΣΥ αδικείται στην περιπτωσιολογία. Βρίσκουμε κάποια συμβάντα που δεν είναι καλά, που είναι τραγικά, ορισμένες φορές είναι και απώλεια ζωής. Δεν θα πρέπει να χάνεται καμία ζωή».

Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν για την κατάσταση στο ΕΣΥ από Θεμιστοκλέους

«Απλώς για να δώσουμε λίγο τα στοιχεία, επειδή αδικείται, αδικούνται οι εργαζόμενοι, αδικείται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μιλήσω για το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ από το 2019 έχει μια αύξηση του προσωπικού στο 30%, αυτό σημαίνει αύξηση στις βάρδιες. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ενίσχυση και του ΕΚΑΒ και του προσωπικού των οδηγών στα κέντρα υγείας. Έχουμε την ενίσχυση από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ένα μέτρο που αντιδράσανε πάρα πολύ όταν εφαρμόστηκε, αλλά καλύψαμε περιοχές στη χώρα που 40 χρόνια δεν είχαν καλυφθεί».

«Προκηρύσσονται συνεχώς θέσεις. Υπάρχει το πλάνο, αν δεν μας αναχαιτίσει η μη προσφορά, να το πω έτσι, γιατί σε κάποιες περιοχές βγάζουμε και για επικουρικούς και για μπλοκάκια. Η Ελλάδα έχει ένα γεωγραφικό ανάγλυφο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να βγει μια βάρδια ασθενοφόρου στην Ηρακλειά, και το οποίο να καλύπτεις πρωί μεσημέρι βράδυ, χρειάζονται δέκα εργαζόμενοι. Το νησί σχεδόν έχει 100 κατοίκους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις δέκα εργαζόμενους για την Ηρακλειά».

«Ο δημόσιος διάλογος σε αυτή τη χώρα, ειδικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να γίνεται και συντονισμένα και με βάση τους αριθμούς. 25 χρόνια στη χώρα αυτή θα βρούμε ένα περιστατικό, το οποίο υπεραναλύοντας αυτό, είτε για λόγους αντιπολιτευτικούς θα κρυφτεί όλη η δουλειά η οποία έχει γίνει είτε δεν θα γίνει μια ποτέ σοβαρή συζήτηση».

«Στο σύνολό του μετά από 40 χρόνια, το ΕΣΥ έχει 10% περισσότερους γιατρούς, 8,1% περισσότερους νοσηλευτές, 7% περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Σίγουρα δεν αρκεί, δεν υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα που έχει το προσωπικό το οποίο χρειάζεται», είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Κάνοντας το μαύρο – άσπρο

Όσο για την είσοδο των ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ προκειμένου να χειρουργούν στα δημόσια νοσοκομείο ανέφερε πως ενισχύεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της περίθαλψης, την ώρα που ο ασθενής καλείται να πληρώνει ξανά και ξανά για υπηρεσίες υγείας.

«Η δημοσκόπηση της Eurostat είναι ένας δείκτης στον οποίο οφείλουμε να βελτιώσουμε», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους και αναφέρθηκε στα SMS αξιολόγησης των νοσοκομείων – προσπερνώντας σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι τα εύσημα δίνονταν σε γιατρούς και νοσηλευτές και όχι στην κυβέρνηση: «Αυτό που έχει γίνει με τα SMS και την αξιολόγηση, και μακάρι να συμμετέχει το 100%, αλλά ακόμη και το 30% είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα και είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποίησαν το σύστημα, τους ασθενείς αυτούς που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία.

»»Όσοι το έχουν ζήσει και απαντάνε σε αυτό λένε ότι 93% βρήκαν τις ειδικότητες τις οποίες χρειάζονταν στο νοσοκομείο, 72% χαρακτήρισαν την εμπειρία της νοσηλείας καλή και πάρα πολύ καλή. Και αυτό το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν. Έχουν εμπειρία, νοσηλεύτηκαν, χειρουργήθηκαν, βρήκαν θεραπεία στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της χώρας».

Υπενθυμίζεται πως το ερωτηματολόγιο απευθύνεται ως επί το πλείστον σε ασθενείς που βρήκαν ραντεβού, νοσοκομείο και γιατρούς για εξετάσεις ή θεραπεία. Αν κάποιος δεν βρήκε ραντεβού σε εύλογο χρόνο, αν μπήκε σε λίστα για χειρουργείο μετά από μήνες, αν αναγκάστηκε να πάει σε ιδιώτη γιατρό επειδή στην περιοχή του δεν υπάρχει ο ειδικευμένος που χρειάζεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν καταγράφεται στο σύστημα που στέλνει SMS με ερωτηματολόγιο.

Ογκολογικοί ασθενείς

Κατά τα άλλα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε πως γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αυξηθούν οι απινιδωτές που έχουμε στη χώρα, ενώ έχει γίνει συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών ώστε να μπουν απινιδωτές στα ταξί.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε πως στο νοσοκομείο Μεταξά υπάρχει πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο σκύλοι θα υποστηρίζουν ψυχολογικά καρκινοπαθείς.

«Είναι σκύλοι θεραπευτικοί οι οποίοι κάνουν συντροφιά σε ογκολογικούς ασθενείς. Είναι εκπαιδευμένοι στα πλαίσια της αναμόρφωσης της ογκολογικής θεραπείας, αντιμετώπισης που έχουμε στη χώρα. Ήταν πάρα πολύ θετικές οι αντιδράσεις των ασθενών», σημείωσε.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ωστόσο ότι οι ογκολογικοί ασθενείς στην χώρα μας, βρίσκονται αντιμέτωποι με απανωτούς ελέγχους, οι οποίοι μπορεί να φέρουν νέες, πρόσθετες καθυστερήσεις θεραπείας, σε μια νόσο που η κάθε μέρα μετράει… Καινούριες αποφάσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την εισαγωγή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων στη συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων (μία για αιματολογικές κακοήθειες και μία για τους συμπαγείς όγκους), επιτρέπουν τη συνταγογράφηση μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Καρκίνου. Δηλαδή, καρκινοπαθείς που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, παρότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι, δεν θα μπορέσουν τελικά να πάρουν τα φάρμακά τους, γιατί ο γιατρός τους δεν θα μπορέσει να τους τα συνταγογραφήσει.