Οι δασμοί Τραμπ προκαλούν… ίλιγγο στους Ινδούς εξαγωγείς – Ζητούν κρατική στήριξη

Οι εξαγωγείς στην Ινδία που έχουν πληγεί από τους δασμούς 50% του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς κυβερνητική υποστήριξη, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για μέτρα στήριξης.

Οι δασμοί — οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη από την Ουάσιγκτον — διπλασίασαν τον προηγούμενο δασμό 25% και τώρα είναι από τους υψηλότερους στην Ασία, καθιστώντας ουσιαστικά τα ινδικά προϊόντα μη ανταγωνιστικά στην αγορά των ΗΠΑ. Οι βιομηχανικοί όμιλοι και σύνδεσμοι πιέζουν για κίνητρα που περιλαμβάνουν φθηνότερα δάνεια, επιδοτήσεις μισθών και φορολογικές ελαφρύνσεις για να μετριάσουν το πλήγμα.

Χωρίς τέτοια μέτρα στήριξης, προειδοποιούν, η παραγωγή θα σταματήσει, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να απολυθούν και η Ινδία κινδυνεύει να απολέσει το μερίδιο αγοράς που έχει κερδίσει με κόπο και να το κερδίσουν ανταγωνιστές της.

«Όσοι εξάγουν κατά 100% στις αγορές των ΗΠΑ έχουν απολύσει εργαζομένους σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο SC Ralhan, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ινδικών Οργανισμών Εξαγωγών. «Η κυβέρνηση πρέπει να μας σώσει αμέσως».

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της Ινδίας. Το 2024, η χώρα της Νότιας Ασίας έστειλε εκεί αγαθά αξίας 87,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών εξαγωγών εμπορευμάτων της χώρας κατά το έτος έως τον Μάρτιο του 2025.

Οι αγοραστές ήδη μεταφέρουν τις παραγγελίες τους στο Μπαγκλαντές, το Βιετνάμ και την Καμπότζη, όπου οι δασμοί κυμαίνονται γύρω στο 20%, σύμφωνα με τον Israr Ahmed, διευθύνοντα σύμβουλο της Farida Shoes Pvt. Εκτιμά ότι οι εξαγωγές υποδημάτων προς την Αμερική θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 90% φέτος.

Για τις αμερικανικές εταιρείες που προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλό το κόστος, το νέο μειονέκτημα των τιμών της Ινδίας είναι απλώς υπερβολικά υψηλό. «Οι δασμοί 50% δεν είναι εφαρμόσιμοι για τους πελάτες», δήλωσε ο Ahmed, προσθέτοντας ότι οι αγοραστές έχουν ήδη ζητήσει από τους Ινδούς εξαγωγείς να παραδώσουν τις προδιαγραφές των προϊόντων σε εναλλακτικούς προμηθευτές στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι κατασκευαστές ενδυμάτων εκτιμούν ότι το πλήγμα θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Sudhir Sekhri, πρόεδρο του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών Ένδυσης. Για να αντιμετωπίσουν την κρίση, οι ινδικές εταιρείες αυξάνουν την παραγωγή σε εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, όπως το Μπαγκλαντές και η Καμπότζη, μεταφέροντας εργασίες στο εξωτερικό για να διατηρήσουν τους πελάτες, αποφεύγοντας παράλληλα τους υψηλούς δασμούς.

Στροφή Τραμπ με Ινδία

Η κίνηση του Τραμπ σηματοδοτεί μια απότομη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και μια στροφή στη στρατηγική της Ουάσινγκτον όλα αυτά τα χρόνια να προσελκύει την Ινδία ως αντίβαρο στην Κίνα. Ο Τραμπ έχει καταδικάσει την Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, το οποίο, όπως είπε, χρηματοδοτεί τον πόλεμο του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Το Νέο Δελχί έχει υπερασπιστεί τους δεσμούς του με τη Ρωσία και έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες της Ουάσινγκτον «άδικες, αδικαιολόγητες και παράλογες».

Οι δασμοί θα πλήξουν περισσότερο από το 55% των αγαθών που αποστέλλονται στις ΗΠΑ και θα πλήξουν περισσότερο τις βιομηχανίες έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα κοσμήματα. Βασικές εξαγωγές, όπως τα ηλεκτρονικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα, εξαιρούνται, γλιτώνοντας προς το παρόν τις μαζικές επενδύσεις της Apple σε νέα εργοστάσια στην Ινδία.

Ακόμα κι αν η κυβέρνηση παρουσιάσει ένα πακέτο τόνωσης της οικονομίας, αυτό θα προσφέρει μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι Ινδοί εξαγωγείς έχτισαν τα αναπτυξιακά τους σχέδια γύρω από τις ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούνται μια ταχέως αναπτυσσόμενη, επικερδής αγορά. Με αυτές τις υποθέσεις να ανατρέπονται τώρα και τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό, η ίδια η βιομηχανική βάση της Ινδίας κινδυνεύει να συρρικνωθεί.

Οι αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί βρίσκουν τρόπους να υποστηρίξουν τους εξαγωγείς. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, μαζί με τα υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών, θα συναντηθούν την Τρίτη για να συζητήσουν πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δανείων με χαμηλότερο επιτόκιο και βοήθειας για την πρόσβαση σε νέες αγορές, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, Sanjay Malhotra, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δασμοί είναι πιθανό να έχουν μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην οικονομία. Η κεντρική τράπεζα παραμένει σε κύκλο χαλάρωσης για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών που επηρεάζονται από τους δασμούς, πρόσθεσε.

