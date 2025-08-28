newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι δασμοί Τραμπ προκαλούν… ίλιγγο στους Ινδούς εξαγωγείς – Ζητούν κρατική στήριξη
Διεθνής Οικονομία 28 Αυγούστου 2025 | 00:30

Οι δασμοί Τραμπ προκαλούν… ίλιγγο στους Ινδούς εξαγωγείς – Ζητούν κρατική στήριξη

Οι εξαγωγές υποδημάτων από Ινδία προς ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 90% φέτος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Οι εξαγωγείς στην Ινδία που έχουν πληγεί από τους δασμούς 50% του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς κυβερνητική υποστήριξη, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για μέτρα στήριξης.

Οι δασμοί — οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη από την Ουάσιγκτον — διπλασίασαν τον προηγούμενο δασμό 25% και τώρα είναι από τους υψηλότερους στην Ασία, καθιστώντας ουσιαστικά τα ινδικά προϊόντα μη ανταγωνιστικά στην αγορά των ΗΠΑ. Οι βιομηχανικοί όμιλοι και σύνδεσμοι πιέζουν για κίνητρα που περιλαμβάνουν φθηνότερα δάνεια, επιδοτήσεις μισθών και φορολογικές ελαφρύνσεις για να μετριάσουν το πλήγμα.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, Sanjay Malhotra, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δασμοί είναι πιθανό να έχουν μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην οικονομία.

Χωρίς τέτοια μέτρα στήριξης, προειδοποιούν, η παραγωγή θα σταματήσει, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να απολυθούν και η Ινδία κινδυνεύει να απολέσει το μερίδιο αγοράς που έχει κερδίσει με κόπο και να το κερδίσουν ανταγωνιστές της.

«Όσοι εξάγουν κατά 100% στις αγορές των ΗΠΑ έχουν απολύσει εργαζομένους σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο SC Ralhan, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ινδικών Οργανισμών Εξαγωγών. «Η κυβέρνηση πρέπει να μας σώσει αμέσως».

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της Ινδίας. Το 2024, η χώρα της Νότιας Ασίας έστειλε εκεί αγαθά αξίας 87,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών εξαγωγών εμπορευμάτων της χώρας κατά το έτος έως τον Μάρτιο του 2025.

Κύρια είδη που εισήγαγαν οι ΗΠΑ από την Ινδία

Οι αγοραστές ήδη μεταφέρουν τις παραγγελίες τους στο Μπαγκλαντές, το Βιετνάμ και την Καμπότζη, όπου οι δασμοί κυμαίνονται γύρω στο 20%, σύμφωνα με τον Israr Ahmed, διευθύνοντα σύμβουλο της Farida Shoes Pvt. Εκτιμά ότι οι εξαγωγές υποδημάτων προς την Αμερική θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 90% φέτος.

Για τις αμερικανικές εταιρείες που προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλό το κόστος, το νέο μειονέκτημα των τιμών της Ινδίας είναι απλώς υπερβολικά υψηλό. «Οι δασμοί 50% δεν είναι εφαρμόσιμοι για τους πελάτες», δήλωσε ο Ahmed, προσθέτοντας ότι οι αγοραστές έχουν ήδη ζητήσει από τους Ινδούς εξαγωγείς να παραδώσουν τις προδιαγραφές των προϊόντων σε εναλλακτικούς προμηθευτές στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι κατασκευαστές ενδυμάτων εκτιμούν ότι το πλήγμα θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Sudhir Sekhri, πρόεδρο του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών Ένδυσης. Για να αντιμετωπίσουν την κρίση, οι ινδικές εταιρείες αυξάνουν την παραγωγή σε εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, όπως το Μπαγκλαντές και η Καμπότζη, μεταφέροντας εργασίες στο εξωτερικό για να διατηρήσουν τους πελάτες, αποφεύγοντας παράλληλα τους υψηλούς δασμούς.

Στροφή Τραμπ με Ινδία

Η κίνηση του Τραμπ σηματοδοτεί μια απότομη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και μια στροφή στη στρατηγική της Ουάσινγκτον όλα αυτά τα χρόνια να προσελκύει την Ινδία ως αντίβαρο στην Κίνα. Ο Τραμπ έχει καταδικάσει την Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, το οποίο, όπως είπε, χρηματοδοτεί τον πόλεμο του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Το Νέο Δελχί έχει υπερασπιστεί τους δεσμούς του με τη Ρωσία και έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες της Ουάσινγκτον «άδικες, αδικαιολόγητες και παράλογες».

Οι δασμοί θα πλήξουν περισσότερο από το 55% των αγαθών που αποστέλλονται στις ΗΠΑ και θα πλήξουν περισσότερο τις βιομηχανίες έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα κοσμήματα. Βασικές εξαγωγές, όπως τα ηλεκτρονικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα, εξαιρούνται, γλιτώνοντας προς το παρόν τις μαζικές επενδύσεις της Apple σε νέα εργοστάσια στην Ινδία.

Ακόμα κι αν η κυβέρνηση παρουσιάσει ένα πακέτο τόνωσης της οικονομίας, αυτό θα προσφέρει μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι Ινδοί εξαγωγείς έχτισαν τα αναπτυξιακά τους σχέδια γύρω από τις ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούνται μια ταχέως αναπτυσσόμενη, επικερδής αγορά. Με αυτές τις υποθέσεις να ανατρέπονται τώρα και τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό, η ίδια η βιομηχανική βάση της Ινδίας κινδυνεύει να συρρικνωθεί.

Οι αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί βρίσκουν τρόπους να υποστηρίξουν τους εξαγωγείς. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, μαζί με τα υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών, θα συναντηθούν την Τρίτη για να συζητήσουν πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δανείων με χαμηλότερο επιτόκιο και βοήθειας για την πρόσβαση σε νέες αγορές, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, Sanjay Malhotra, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δασμοί είναι πιθανό να έχουν μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην οικονομία. Η κεντρική τράπεζα παραμένει σε κύκλο χαλάρωσης για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών που επηρεάζονται από τους δασμούς, πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;
Σημαντικές αναταράξεις 27.08.25

Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;

Οι low cost αεροπορικές χάνουν ύψος σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες καθώς πιέζονται από ακριβά καύσιμα, μισθολογικό βάρος και κουρασμένους επιβάτες

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εργασία: Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» – Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις
quiet cracking 27.08.25

Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» - Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις

Πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν σε κατάσταση «σιωπηλής παραίτησης», έρχονται τα πρώτα σημάδια της «σιωπηλής ρωγμής». Η εργασία υπερεντατικοποιείται και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Αργεντινή 28.08.25

Διαδηλωτές με πέτρες και μπουκάλια κατά του Μιλέι

Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.

Σύνταξη
Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)

Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας με τη Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ στο Carabao Cup. Πρώτη εμφάνιση και για τον Κωστούλα.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
Box office 27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα
128 χρόνια 27.08.25

Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα

Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει επιταχύνει την επιστροφή των έργων τέχνης που λήστεψαν τα στρατεύματά της κατά την αποικιοκρατική εποχή στις χώρες προέλευσής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο