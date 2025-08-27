Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»

sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Ποδόσφαιρο 27 Αυγούστου 2025 | 21:00

Ρούι Βιτόρια και Τάσος Μπακασέτας στάθηκαν στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να προκριθεί επί της Σάμψουνσπορ, αλλά και στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσου οι «πράσινοι» στην έδρα της Σαμσουνσπόρ

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο (28/8, 20:00) από τη Σάμψουνσπορ στη ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League και ο Ρούι Βιτόρια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη σημασία που έχει για την ομάδα του η πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρούι Βιτόρια:

Για τις αλλαγές Καλάμπρια και Ιωαννίδη που άλλαξαν το παιχνίδι και το γεγονός πως ο Ιταλός δεν έχει κάνει προετοιμασία, αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα με την μεταγραφή του Ιωαννίδη:

«Όλοι οι προπονητές προτιμούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο γκρουπ ποδοσφαιριστών και να μην υπάρχουν πολλές προσθαφαιρέσεις, κυρίως κατά την διάρκεια των αγώνων. Όλοι όσοι είναι εδώ πέρα, είναι 100% συγκεντρωμένοι και 100% έτοιμοι για τον αυριανό αγώνα. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι αυτός που θα επιλέξει ποιοι είναι έτοιμοι για να παίξουν και έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τον συγκεκριμένο αγώνα».

Για το εξασφαλισμένο Conference League και για το αν το διακύβευμα είναι ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Europa League, όπου υπάρχουν ανώτερες ομάδες με μεγαλύτερη «λάμψη»:

«Εννοείται ότι θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν καταφέραμε να μπούμε στο Champions League, όμως τώρα θέλουμε εννοείται το Europa League. Όσο πιο δυνατούς αντιπάλους έχεις, τόσο πιο πολύ χτίζεις νοοτροπία νικητή. Αυτές είναι και οι φιλοδοξίες των ίδιων των παικτών μου εξάλλου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα καταφέρουμε να περάσουμε».

Για την διαφορά της κυριαρχίας και της διαχείρισης και για το πώς θα διαχειριστούν οι παίκτες του την «καυτή ατμόσφαιρα»:

«Εμείς θέλουμε να έχουμε την κυριαρχία, όμως δεν παίζουμε μόνοι μας και οι αντίπαλοι έχουν τα δικά τους όπλα, οπότε θα πρέπει να είμαστε άνετοι και με το αμυνθούμε, με συνοχή και να είμαστε συμπαγείς, με στόχο να ανακτήσουμε την μπάλα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε χτίσει μια ταυτότητα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας όσο το περισσότερο γίνεται. Δεν θα γίνεται συνέχεια αυτό και είναι φυσιολογικό αυτό, αλλά είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο.

Θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών με εμπειρίες. Να δώσω συγχαρητήρια στους δικούς μας φιλάθλους, που κάνουν πάντα αισθητή την παρουσία τους. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους φιλάθλους ανά τον κόσμο που γεμίζουν τα γήπεδα. Αυτός είναι ο σκοπός του ποδοσφαίρου, να δίνουμε θέαμα στον κόσμο. Αύριο αναμένεται μία δυνατή ατμόσφαιρα, η Σαμσουνπσόρ θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό, αλλά το ποδόσφαιρο θα παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές, επί χόρτου και οι ποδοσφαιριστές μου είναι έτοιμοι για αυτό».

Μπακασέτας: «Το ποδόσφαιρο ενώνει –  Αυτά τα πανό δεν έχουν θέση στα γήπεδα»

Ο Τάσος Μπακασέτας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη τύπου, τονίζοντας πως η ομάδα είναι έτοιμη για την πρόκριση στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο «ενώνει», σχετικά με τις πολιτικές διαστάσεις που περιτριγυρίζουν τα ματς των ομάδων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την επιστροφή του στην Τουρκία, την θερμή υποδοχή που είχε και το πως εξέλαβε όλη αυτή την αγάπη και για το αγωνιστικό προφίλ που θα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός:

«Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφεις σε μέρη που έχεις αγωνιστεί, πέρασα 4.5 πολύ ωραία χρόνια στην Τουρκία. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ότι όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία, ο κόσμος δίνει βροντερό παρών. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι γι’ αυτούς και περιμένουμε εκπληκτική ατμόσφαιρα από το πρώτο λεπτό. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, έχουμε αναλύσει με τον προπονητή τα λάθη και τα σωστά μας από την πρώτη αναμέτρηση και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την πρόκριση στο League Phase του Europa League».

Για το μικρό προβάδισμα που έχει ο Παναθηναϊκός κι αν πρέπει να το διαχειριστεί ή να μπει με στόχο την νίκη:

«Ως ποδοσφαιριστής δεν έχω την απόλυτη γνώμη για αυτή την ερώτηση. Ο υπεύθυνος για την στρατηγική του παιχνιδιού είναι ο προπονητής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Αν δεν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έτοιμοι από το πρώτο λεπτό σε τέτοια παιχνίδια, μπορούν να μην πάνε τα πράγματα όπως τα θέλεις, όμως εμείς είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να μπούμε στο League Phase».

Για το πολύ επιθετικό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού στο προηγούμενο παιχνίδι, που είχε 2 δοκάρια και 2 γκολ, αν μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς ενόψει της συνέχειας:

«Η αποτελεσματικότητα είναι το θέμα μας. Δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην έχουμε δημιουργήσει ευκαιρίες, ή στο επιθετικό κομμάτι να υπάρχει κόλλημα στην ανάπτυξη και στο να τελειώνουμε φάσεις. Στα επίσημα παιχνίδια, εκτός ίσως από τον επαναληπτικό με την Σαχτάρ, δημιουργήσαμε κλασικές ευκαιρίες. Και με την Σαμσουνσπόρ είχαμε ευκαιρίες, παρότι δεχθήκαμε πρώτοι γκολ. Ελέγχουμε τα παιχνίδια. Το δουλεύουμε στις προπονήσεις για να βρούμε πιο εύκολα το γκολ, θεωρώ ότι και αύριο θα είναι ένα παιχνίδι που θα δημιουργήσουμε φάσεις κι ελπίζω να έχουμε την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται».

Για το γεγονός ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που «έχει το γκολ», για το αν έχει έξτρα ώθηση επειδή έρχεται σε ένα «γνώριμο περιβάλλον» κι αν περιμένει ένα διαφορετικό πρόσωπο από την Σαμσουνσπόρ, λόγω ότι παίζει στην έδρα της:

«Ελπίζω να είναι αυτό το παιχνίδι που θα σκοράρω, είναι κάτι που το αναζητώ και το έχω στο παιχνίδι μου. Έχω πολύ καλές μνήμες από την Τουρκία και θέλω να σκοράρω στην επιστροφή μου, δουλεύω πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι το γκολ δεν θα αργήσει να έρθει. Θεωρώ ότι ίσως βγουν πιο ψηλά να πρεσάρουν, να πάρουν κάποιο ρίσκο λόγω έδρας. Εκεί εμείς, θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις, να παίξουμε έξυπνα. Δεν έχω παίξει ποτέ εδώ συγκεκριμένα, αλλά ξέρω ότι έχουν μια «καυτή έδρα». Εμείς είμαστε μια έμπειρη ομάδα, μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις και ξέρουμε ακριβώς τι διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι».

Για την πολιτική διάσταση που θέλησε να δώσει ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ κι αν το ποδόσφαιρο «ενώνει»:

«Δεν χρειάζεται να τα μπλέκουμε αυτά τα δύο πράγματα. Η πιο τρανή απόδειξη είναι τα 4,5 χρόνια που ήμουν στην Τουρκία. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που ενώνει, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Τουρκία, ο κόσμος με αγκάλιασε κι εγώ τους αποδέχθηκα, παρά την διαφορετική θρησκεία, ή την όποια διαφορά στην ιδεολογία. Αυτές οι δηλώσεις, αυτά τα πανό δεν έχουν θέση στα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο ενώνει, ο κόσμος το αγαπάει κι έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Μακριά το μίσος από το ποδόσφαιρο. Όπως υπήρξε αμοιβαίος σεβασμός στην Ελλάδα, να υπάρξει και αύριο. Αλλιώς πιθανότατα θα υπάρξουν οι αντίστοιχες ποινές. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, χώρας, κουλτούρας, το ποδόσφαιρο ενώνει».

Σύνταξη
