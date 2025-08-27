Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο (28/8, 20:00) από τη Σάμψουνσπορ στη ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League και ο Ρούι Βιτόρια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη σημασία που έχει για την ομάδα του η πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρούι Βιτόρια:

Για τις αλλαγές Καλάμπρια και Ιωαννίδη που άλλαξαν το παιχνίδι και το γεγονός πως ο Ιταλός δεν έχει κάνει προετοιμασία, αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα με την μεταγραφή του Ιωαννίδη:

«Όλοι οι προπονητές προτιμούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο γκρουπ ποδοσφαιριστών και να μην υπάρχουν πολλές προσθαφαιρέσεις, κυρίως κατά την διάρκεια των αγώνων. Όλοι όσοι είναι εδώ πέρα, είναι 100% συγκεντρωμένοι και 100% έτοιμοι για τον αυριανό αγώνα. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι αυτός που θα επιλέξει ποιοι είναι έτοιμοι για να παίξουν και έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τον συγκεκριμένο αγώνα».

Για το εξασφαλισμένο Conference League και για το αν το διακύβευμα είναι ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Europa League, όπου υπάρχουν ανώτερες ομάδες με μεγαλύτερη «λάμψη»:

«Εννοείται ότι θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν καταφέραμε να μπούμε στο Champions League, όμως τώρα θέλουμε εννοείται το Europa League. Όσο πιο δυνατούς αντιπάλους έχεις, τόσο πιο πολύ χτίζεις νοοτροπία νικητή. Αυτές είναι και οι φιλοδοξίες των ίδιων των παικτών μου εξάλλου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα καταφέρουμε να περάσουμε».

Για την διαφορά της κυριαρχίας και της διαχείρισης και για το πώς θα διαχειριστούν οι παίκτες του την «καυτή ατμόσφαιρα»:

«Εμείς θέλουμε να έχουμε την κυριαρχία, όμως δεν παίζουμε μόνοι μας και οι αντίπαλοι έχουν τα δικά τους όπλα, οπότε θα πρέπει να είμαστε άνετοι και με το αμυνθούμε, με συνοχή και να είμαστε συμπαγείς, με στόχο να ανακτήσουμε την μπάλα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε χτίσει μια ταυτότητα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας όσο το περισσότερο γίνεται. Δεν θα γίνεται συνέχεια αυτό και είναι φυσιολογικό αυτό, αλλά είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο.

Θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών με εμπειρίες. Να δώσω συγχαρητήρια στους δικούς μας φιλάθλους, που κάνουν πάντα αισθητή την παρουσία τους. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους φιλάθλους ανά τον κόσμο που γεμίζουν τα γήπεδα. Αυτός είναι ο σκοπός του ποδοσφαίρου, να δίνουμε θέαμα στον κόσμο. Αύριο αναμένεται μία δυνατή ατμόσφαιρα, η Σαμσουνπσόρ θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό, αλλά το ποδόσφαιρο θα παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές, επί χόρτου και οι ποδοσφαιριστές μου είναι έτοιμοι για αυτό».

Μπακασέτας: «Το ποδόσφαιρο ενώνει – Αυτά τα πανό δεν έχουν θέση στα γήπεδα»

Ο Τάσος Μπακασέτας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη τύπου, τονίζοντας πως η ομάδα είναι έτοιμη για την πρόκριση στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο «ενώνει», σχετικά με τις πολιτικές διαστάσεις που περιτριγυρίζουν τα ματς των ομάδων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την επιστροφή του στην Τουρκία, την θερμή υποδοχή που είχε και το πως εξέλαβε όλη αυτή την αγάπη και για το αγωνιστικό προφίλ που θα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός:

«Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφεις σε μέρη που έχεις αγωνιστεί, πέρασα 4.5 πολύ ωραία χρόνια στην Τουρκία. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ότι όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία, ο κόσμος δίνει βροντερό παρών. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι γι’ αυτούς και περιμένουμε εκπληκτική ατμόσφαιρα από το πρώτο λεπτό. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, έχουμε αναλύσει με τον προπονητή τα λάθη και τα σωστά μας από την πρώτη αναμέτρηση και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την πρόκριση στο League Phase του Europa League».