Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό

Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό του εθνικού κινδύνου φτώχειας, υπογραμμίζει η βουλεύτρια Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου, με επίκαιρη ερώτησή της στη Βουλή.

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό του εθνικού ορίου κινδύνου φτώχειας. «Πρόκειται για ανησυχητική εξέλιξη που απομακρύνει τη χώρα από τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και θέτει σοβαρά κοινωνικά ζητήματα», επισημαίνει η κ. Νοτοπούλου.

Ακολούθως προσθέτει πως «από τις 28 Σεπτεμβρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προχωρήσει σε Σύσταση για την επάρκεια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τονίζοντας την ανάγκη για μέτρα που διασφαλίζουν την ενεργό κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, στο πλαίσιο της 14ης αρχής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και με ορίζοντα το 2030».

Συμπληρώνει ότι ωστόσο «η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σημαντικά: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (16/4/2025), το κατώφλι της φτώχειας για το 2024 διαμορφώνεται: Στα 6.510 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Στα 13.671 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Την ίδια στιγμή, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα παραμένει: Στα 2.592 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Στα 5.184 ευρώ για τετραμελή οικογένεια».

Κατά τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι τα επίπεδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Ελλάδα, όχι απλά δεν προσεγγίζουν το εθνικό όριο κινδύνου φτώχειας όπως συνιστά το ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά κινείται σε ανεπίτρεπτα χαμηλά όρια που αυξάνουν τη φτώχεια».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου με την επίκαιρη ερώτησή της ρωτά την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας:

«1) Γιατί, παρά τα δεδομένα για την αύξηση φτωχού του πληθυσμού κατά 80.000, το 2024 η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις του ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων;

2) Εν όψει των ευρωπαϊκών στόχων για τη μείωση της φτώχειας κατά 15 εκατομμύρια ως το 2030, πότε σχεδιάζει η κυβέρνηση να συνδέσει αυτόματα τα ποσά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με ένα ενδεικτικό και εφικτό επίπεδο στο 80% του εθνικού κινδύνου φτώχειας ή κατωφλιού φτώχειας, στο οποίο φαίνεται μέχρι σήμερα να έχουν καταλήξει άλλες ευρωπαϊκές Αρχές;».