newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Αντίο σε μία γυναίκα με όνειρα και φιλοδοξίες
Ελλάδα 26 Αυγούστου 2025 | 19:07

Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Αντίο σε μία γυναίκα με όνειρα και φιλοδοξίες

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στο κοιμητήριο Χολαργού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Spotlight

Στη θλίψη βυθίστηκαν συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Σήμερα το μεσημέρι τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στο Κοιμητήριο Χολαργού, σε κλίμα οδύνης.

Όπως σημείωναν άνθρωποι που γνώρισαν έστω για λίγο την 41χρονη Αλεξάνδρα, η απώλεια μιας γυναίκας με όνειρα και φιλοδοξίες που πρόλαβε να δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο, τους βύθισε στο πένθος.

Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης, ντυμένος στα μαύρα, αποχαιρέτησε τη σύντροφό του, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Μελίνα.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης

Δίπλα του στάθηκαν πολλοί καλοί φίλοι και παλιοί συμπαίκτες, ανάμεσά τους οι Αντώνης Νικοπολίδης, Γιώργος Καραγκούνης και Κώστας Κατσουράνης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής Κώστας Κατσουράνης

Ο Γιώργος Καραγκούνης

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η παρουσία της Κατερίνας Καινούργιου, που είχε αποχαιρετήσει δημόσια τη φίλη της με συγκινητικά μηνύματα στα social media.

Στην κηδεία έφτασε κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο, συνοδευόμενη από τον αδελφό της.

Η απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, με όσους την γνώριζαν να μιλούν για έναν άνθρωπο φωτεινό, με πάθος για τη ζωή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ύψος» 40 μονάδων έχασε η αγορά – Ανέβασε τους τζίρους το rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ύψος» 40 μονάδων έχασε η αγορά – Ανέβασε τους τζίρους το rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
Ελλάδα 26.08.25

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
Καναδή 26.08.25

Γάζα: Παραιτήθηκε από το Reuters η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ - Βαριές καταγγελίες κατά του πρακτορείου ειδήσεων

«Δεν μπορώ να διανοηθώ να φοράω αυτή την ταυτότητα» - Η ρεπόρτερ Βάλερι Ζινκ αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
«Είμαι διάολος εγώ» 26.08.25

Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ενώ έχει ομολογήσει αβίαστα 4 βρεφοκτονίες, την δολοφονία του Παναγιωτάκη την αρνείται πεισματικά - Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Σε απόσταση αναπνοής ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του - Μεγάλες απώλειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σύνταξη
Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία
Καρότο και μαστίγιο 26.08.25

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν σε συνεργασία με τη Ρωσία για ενεργειακές συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς. Πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον τις εμφανίζει ως κίνητρο για τη συμφωνία με το Κίεβο.

Σύνταξη
25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ
Λόγω δασμών 26.08.25

25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ

«Ταχυδρομικοί πάροχοι σε 25 χώρες μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει την αναστολή των ταχυδρομικών τους υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενες αβεβαιότητες που σχετίζονται ιδίως με υπηρεσίες διαμετακόμισης»

Σύνταξη
Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές
Αντίο Χόγκουαρτς 26.08.25

Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, ο Κρις Κολόμπους δήλωσε ότι δεν έχει καμία επιθυμία να συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» της HBO, ωστόσο δεν την απορρίπτει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
Άλλα Αθλήματα 26.08.25

Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πρόσφερε πριν λίγες μέρες 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών και η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μεγάλο θέμα στο μεγαλύτερο αθλητικό σάιτ στον κόσμο

Σύνταξη
Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο
On Field 26.08.25

Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο

Ο Άρνε Σλοτ αλλά και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποθέωσαν τον 16χρονο Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος ήταν στηνν παιδική του ηλικία, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς
Κόσμος 26.08.25

ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ για τη φονική επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα

Σύνταξη
Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
Ελλάδα 26.08.25

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό
Συνέντευξη 26.08.25

«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, τη σεξουαλικότητα του, την κακοποιητική συμπεριφορά και τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο