Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Αντίο σε μία γυναίκα με όνειρα και φιλοδοξίες
Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στο κοιμητήριο Χολαργού
Στη θλίψη βυθίστηκαν συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Σήμερα το μεσημέρι τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στο Κοιμητήριο Χολαργού, σε κλίμα οδύνης.
Όπως σημείωναν άνθρωποι που γνώρισαν έστω για λίγο την 41χρονη Αλεξάνδρα, η απώλεια μιας γυναίκας με όνειρα και φιλοδοξίες που πρόλαβε να δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο, τους βύθισε στο πένθος.
Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης, ντυμένος στα μαύρα, αποχαιρέτησε τη σύντροφό του, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Μελίνα.
Δίπλα του στάθηκαν πολλοί καλοί φίλοι και παλιοί συμπαίκτες, ανάμεσά τους οι Αντώνης Νικοπολίδης, Γιώργος Καραγκούνης και Κώστας Κατσουράνης.
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η παρουσία της Κατερίνας Καινούργιου, που είχε αποχαιρετήσει δημόσια τη φίλη της με συγκινητικά μηνύματα στα social media.
Στην κηδεία έφτασε κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο, συνοδευόμενη από τον αδελφό της.
Η απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, με όσους την γνώριζαν να μιλούν για έναν άνθρωπο φωτεινό, με πάθος για τη ζωή.
