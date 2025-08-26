Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το τελευταίο αντίο στο Κοιμητήριο Χολαργού

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία 41 χρόνων, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Αυτήν την ώρα, η οικογένεια της, οι αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι της, την αποχαιρετούν στο Κοιμητήριο Χολαργού. Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαϊδης, που στάθηκε δίπλα της μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στην κηδεία συγκλονισμένη και η καλή της φίλη Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δακρυσμένη κρατά ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου αντιμετώπισε την ασθένεια με αξιοθαύμαστο θάρρος και δύναμη. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις δημόσιες εμφανίσεις της, μοιράστηκε την καθημερινότητά της, τα συναισθήματα και τις δυσκολίες της μάχης με τον καρκίνο, προσφέροντας ελπίδα και υποστήριξη σε χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονταν στην ίδια θέση.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένειά της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου ζήτησε αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η δύσκολη μάχη μέχρι τέλους

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μετά τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε ογκεκτομή, ώστε να αφαιρεθεί ο όγκος, και στη συνέχεια ακολούθησε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία για την καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων.

Παρά την αρχική ύφεση και την ελπίδα για πλήρη ανάρρωση, η ασθένεια δυστυχώς επανεμφανίστηκε με επιθετικότητα, συνοδευόμενη από μεταστάσεις που επηρέασαν ζωτικά όργανα.

Η κατάσταση της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες της ζωής της να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου «έφυγε» περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τα αγαπημένα της πρόσωπα.