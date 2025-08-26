Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το τελευταίο αντίο σήμερα στις 12.30 στο Κοιμητήριο Χολαργού

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα την Τρίτη, στις 12:30 το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο Χολαργού.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένειά της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου ζητά αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Οι τελευταίες δύσκολες μέρες στον Ευαγγελισμό

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς η υγεία της είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση.

Μάλιστα, από τις αρχές Αυγούστου η κατάσταση χειροτέρευε διαρκώς, με τον καρκίνο να γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πότε ανακοίνωσε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της

Τον Φεβρουάριο του 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου, είχε μοιραστεί δημόσια τον αγώνα της μέσω Instagram, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και ελπίδας: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε».

Ντέμης Νικολαΐδης: Στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή

Η σχέση της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με τον Ντέμη Νικολαΐδη είχε ξεκινήσει το 2022, ενώ η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ. Εκείνος της συμπαραστάθηκε όλους τους μήνες της δύσκολης περιπέτειας που βίωσε, μέχρι και το τέλος .

Η απώλειά της αφήνει πίσω της βαθιά θλίψη στους δικούς της ανθρώπους.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειας της