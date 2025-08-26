magazin
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Είναι επικίνδυνος»: Οριστική ρήξη στην οικογένεια Μαζωνάκη – Το επεισόδιο πριν από 15 μέρες, ο εγκλεισμός, τα δικαστήρια
Go Fun 26 Αυγούστου 2025 | 19:00

«Είναι επικίνδυνος»: Οριστική ρήξη στην οικογένεια Μαζωνάκη – Το επεισόδιο πριν από 15 μέρες, ο εγκλεισμός, τα δικαστήρια

Το επεισόδιο που οδήγησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο αποκάλυψε ρεπορτάζ του ΜΕGA

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News στο MEGA, μια συνάντηση ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τους γονείς του οδήγησαν στον ακούσιο εγκλεισμό του, παραμονή του Δεκαπεντάυγουστου, στο Δρομοκαϊτειο.

Το ρεπορτάζ παρουσιάζει το χρονικό της οριστικής ρήξης του τραγουδιστή με τις δύο αδερφές και τους γονείς του αλλά και τις άκαρπες προσπάθειες για να γεφυρωθούν οι διαφορές τους τους.

Οι συναντήσεις τόσο με την αδερφή του τον περασμένο Μάρτιο, όσο και με τους γονείς του 15 μέρες πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, επιβεβαίωσαν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να μιλήσει με τους στενούς συγγενείς του, μόνο στα δικαστήρια με τον τραγουδιστή να υποστηρίζει ότι «εκεί θα λάμψει η αλήθεια». Εκεί, έχει πει, θα φανεί ποιος ή ποιοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.

Οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με τις δύο αδερφές και τους γονείς του, έγιναν αρχικά ψυχρές και στη συνέχεια σταμάτησαν ολοκληρωτικά πριν από περίπου 2 χρόνια.

Ήταν η εποχή που γινόταν γνωστό πως η Βάσω Μαζωνάκη μετέφερε εν αγνοία του τραγουδιστή το σπίτι στη Μύκονο, που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί σε δική της εταιρεία, στην οποία ο καλλιτέχνης δεν ήταν μέτοχος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δείξει πέρυσι αποφασισμένος να κινηθεί νομικά.

Το Live News αποκαλύπτει πως το περασμένο Μάρτιο έγινε η πρώτη κρίσιμη συνάντηση. Μετά από μήνες, τα δύο αδέρφια βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Από τη μία, ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον δικηγόρο του και από την άλλη, η Βάσω Μαζωνάκη με τον σύντροφό της και τον δικηγόρο που την εκπροσωπούσε.

Οι συζητήσεις για συμβιβασμό ήταν μάταιες με την ατάκα του Γιώργου Μαζωνάκη για ραντεβού στα δικαστήρια, να συνοψίζει το κλίμα στη συνομιλία τους.

Η συνάντηση του περασμένου Μαρτίου δεν έγινε γνωστή. Τόσο ο Γιώργος όσο και η Βάσω Μαζωνάκη άφησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στους δικηγόρους τους, που είχαν αρχίσει να ετοιμάζονται για τη δίκη.

Το επεισόδιο με τους γονείς του

15 μέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη τον επισκέφτηκαν σπίτι του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μια επίσκεψη αιφνιδιαστική.

Ο τραγουδιστής εξοργίζεται και κατά διαστήματα ξεσπάει σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Οι γονείς του καλλιτέχνη αποχωρούν προβληματισμένοι και παίρνουν την απόφαση να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του γιού τους σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς να κάνουν γνωστές τις προθέσεις τους, στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο με τον Γιώργο δεν έχουμε καθόλου επαφές και σχέσεις. Δεν τον βλέπουμε καθόλου πια. Τις δυο τελευταίες φορές που τον είδαμε ήταν μια φορά τις τελευταίες ημέρες και πριν από κάποιους μήνες. Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνος, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Ο Γιώργος δεν βγαίνει από το σπίτι του.

Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να τον δει ψυχίατρος, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του, αλλά και για τρίτους. Πήγαμε στο σπίτι του για να τον δούμε και εκείνος άρχισε να φωνάζει και αναγκαστήκαμε να φύγουμε ενώ, στην αρχή, ήταν ήρεμος. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν απευθυνθούμε στον Εισαγγελέα.

Ο κουμπάρος του που είναι γιατρός θα μπορούσε να σας πει περισσότερα. Γνωρίζονται από παλιότερα που ο Γιώργος ήταν ασθενής του και έπειτα ανέπτυξαν σχέσεις», αναφέρει η οικογένεια Μαζωνάκη.

Όσα έγιναν στο Δρομοκαΐτειο

Στις 14 Αυγούστου ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο μονόκλινο δωμάτιο του ψυχιατρείου. Χαμένος στις σκέψεις του. Σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να δικαιωθεί. Μέχρι να δει όλους εκείνους που τον πλήγωσαν με τη συμπεριφορά τους να μετανιώνουν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν διακριτικός και ομιλητικός με το νοσηλευτικό προσωπικό. Ακολουθούσε το θεραπευτικό πρωτόκολλο και προαυλίστηκε λίγες φορές δίχως να πιάσει συζητήσεις.

«Δεν ήταν επικίνδυνος» σύμφωνα με τους γιατρούς, ούτε για τον εαυτό του, ούτε για άλλο άτομο.

Τις μέρες που ήταν μέσα στο Δρομοκαΐτειο, έκανε λόγο μέσω του δικηγόρου του για έναν πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια μάχη που όπως φαίνεται έχει πάρει τη απόφαση να δώσει μέχρι τέλους για να κερδίσει. Τίποτα και κανείς αυτή την ώρα δεν μπορεί να αντιστρέψει τις προθέσεις του.

Ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να το περιμένει. Μετά από δύο άκαρπες συναντήσεις, στις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε τις ξεκάθαρες προθέσεις του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό
Συνέντευξη 26.08.25

«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, τη σεξουαλικότητα του, την κακοποιητική συμπεριφορά και τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Σύνταξη
Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – οι πρώτες φωτό
Fizz 26.08.25

Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - οι πρώτες φωτό

Η σύζυγός του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Σιμώνη Χριστοδούλου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πανευτυχής ο Αντρέας Γεωργίου για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού.

Σύνταξη
Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair Γκρέιντον Κάρτερ για όλα
Go Fun 26.08.25

Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair για όλα

Ο Γκρέιντον Κάρτερ, ο άνδρας που επαναπροσδιόρισε το lifestyle Τύπο με τη θητεία του στη βίβλο του Χόλιγουντ Vanity Fair, μίλησε στην El Pais για τη φτήνια της νέα show biz

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του
Βίντεο 25.08.25

Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του

Ο Γιάννης Πάριος, την Κυριακή 24 Αυγούστου, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι τους ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.

Σύνταξη
Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»
Δηλώνει «ταραγμένος» 25.08.25

Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Στο παρελθόν, ο Snoop Dogg είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Σύνταξη
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
Κόσμος 26.08.25

Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία

Στο «στόχαστρο» του Μπαϊρού βρίσκονται οι Σοσιαλιστές, που ανακοίνωσαν ήδη ότι θα τον καταψηφίσουν, αν και ο ίδιος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση

Σύνταξη
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;
Τραμπ vs Μαδούρο 26.08.25

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Η Βενεζουέλα στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Financial Times 26.08.25

Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26.08.25

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο