Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
«Παίρνετε χρήματα από αμυντικές βιομηχανίες;» – Η «εκκωφαντική» αντίδραση στελέχους γνωστού think tank
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 15:50

«Παίρνετε χρήματα από αμυντικές βιομηχανίες;» – Η «εκκωφαντική» αντίδραση στελέχους γνωστού think tank

Η πνευματική ανεξαρτησία ενός think tank δοκιμάζεται από τις προθέσεις του χορηγού του.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Το λιγότερο αμηχανία θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένιωσε διευθυντικό στέλεχος μιας από τις μεγαλύτερες δεξαμενές σκέψης (think tank) στις ΗΠΑ, το Ατλαντικό Συμβούλιο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τα οικονομικά του φορέα που εργάζεται. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε, κατά λάθος, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «εταιρεία»… γλώσσα λανθάνουσα.

Η άβολη στιγμή για τον Μαρκ Μάσα, αναπληρωτή διευθυντή στο Scowcroft Center for Strategy and Security του Ατλαντικού Συμβουλίου ήρθε όταν η δημοσιογράφος Χιντ Χασάν Al Jazeera, τον ρώτησε για χρηματοδότηση του think tank από εταιρείες κατασκευής όπλων.

«Υπήρξαν κάποιες άλλες δεξαμενές σκέψης και οργανισμοί που ανέλυσαν τις συστάσεις που έχει κάνει το Ατλαντικό Συμβούλιο [προς το κράτος] και διαπίστωσαν ότι τείνουν να ωφελούν τις ίδιες εταιρείες όπλων που ταυτόχρονα δίνουν πολλά χρήματα στο Ατλαντικό Συμβούλιο», είπε η Χασάν, προσθέτοντας: «Πώς απαντάτε σε αυτό;».

«Το μόνο που θα πω είναι ότι το Ατλαντικό Συμβούλιο έχει μια πολύ ισχυρή πολιτική πνευματικής ανεξαρτησίας για τους ερευνητές μας και για τη δουλειά που παράγουμε», απάντησε ο Μάσα, ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Scowcroft Center for Strategy and Security του Ατλαντικό Συμβούλιο.

Η Χασάν επανέλαβε την ερώτηση: «Πώς μπορείτε να αποσυνδεθείτε από τα συμφέροντα των εταιρειών όπλων, όταν λαμβάνετε χρήματα από αυτές; Απλώς προσπαθώ να καταλάβω τη λογική πίσω από αυτό».

Τότε, ο Μάσα πάγωσε για 10 δευτερόλεπτα, δίχως να αποκρίνεται.

«Νομίζω ότι έχετε δίκιο, είναι κάτι για το οποίο πολλοί έχουν σχολιάσει, η σχέση… η σχέση ανάμεσα, ξέρετε, στα συμφέροντα, το βλέπουμε, το βλέπουμε, το βλέπουμε συχνά», είπε ο Μάσα, φανερά αμήχανος.

«Αλλά θα έλεγα ότι, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική πνευματικής ανεξαρτησίας του Ατλαντικού Συμβουλίου, μπορώ να σας φέρω σε επαφή με ανθρώπους του οργανισμού μου που μπορούν να σας μιλήσουν γι’ αυτό».

«Κάθε δωρητής ενός think tank έχει πρόθεση»

Όπως εξηγεί στο Responsible Statecraft ο Νικ Κλίβελαντ-Στάουτ ερευνητής στη δεξαμενή σκέψης Κουίνσι Άνταμς, ο Μάσα δυσκολεύτηκε να απαντήσει γιατί υπάρχει μια κατάφωρη εμφάνιση σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα 50 κορυφαία think tanks εξωτερικής πολιτικής στις ΗΠΑ έλαβαν τουλάχιστον 35 εκατομμύρια δολάρια από κορυφαίους εργολάβους του Πενταγώνου τα τελευταία πέντε χρόνια. Το Ατλαντικό Συμβούλιο πήρε πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια από τη SAAB, 850.000 από τη General Atomics και 750.000 από την RTX (πρώην Raytheon).

«Οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανότατα πολύ υψηλότεροι, αφού δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τις δεξαμενές σκέψης να αποκαλύπτουν τις πηγές χρηματοδότησής τους. Όσο καλή κι αν είναι μια πολιτική πνευματικής ανεξαρτησίας, οι ειδικοί γνωρίζουν ποιοι είναι οι δωρητές τους. Και συχνά, αυτοί περιλαμβάνουν γνωστά ονόματα όπως η Lockheed Martin και η Northrop Grumman, εταιρείες που ενδιαφέρονται λιγότερο για την ακαδημαϊκή έρευνα και περισσότερο για το να εκμεταλλεύονται τις τιμές στο Πεντάγωνο και, για παράδειγμα, να πουλούν βόμβες που πέφτουν στη Γάζα».

«Όπως μου είπε πρόσφατα ο εκτελεστικός διευθυντής ενός σημαντικού think tank στην Ουάσιγκτον, «κάθε δωρητής έχει πρόθεση»» λέει ο Στάουτ.

Ενώ οι εταιρείες λογοδοτούν σε μετόχους που αναζητούν απόδοση επένδυσης, στις δεξαμενές σκέψης οι επενδυτές, όπως η Lockheed Martin, αποσκοπούν στην παραγωγή ευνοϊκών αναφορών ώστε να τις επικαλούνται ενώπιον του Κογκρέσου για να δικαιολογήσουν τις πωλήσεις των όπλων τους (π.χ ICBMs).

«Αυτή είναι η «απόδοση επένδυσης» που επιδιώκουν» λέει ο αναλυτής, σημειώνοντας ότι τα τελευταία πέντε χρόνια το Ατλαντικό Συμβούλιο έχει εισπράξει 10 εκατ. δολ. από εταιρείες που έχουν δοσοληψίες με το Πεντάγωνο.

Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Σύνταξη
Stream newspaper
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Κόσμος 25.08.25

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Σύνταξη
«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ευρώπη 25.08.25

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Σύνταξη
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth
English edition 25.08.25

Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth

Bank of Greece data confirm that visitors spent significantly more regardless of the modest rise in arrivals. Germans, French, Italians, and Americans, in particular, boosted spending per trip, helping widen the surplus.

Σύνταξη
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

