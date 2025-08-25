Prison… Κέικ: Μια ανατρεπτική παράσταση στο Secret Room του θεάτρου Αλκμήνη

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Τα Καλυτερα έ(ρ)πονται» της Μαρίας Ν. Κίτρα, σε σκηνοθεσία Κυριάκου Νικολαΐδη, η γνωστή Θεατρική ομάδα επιστρέφει δριμύτερη στο «Θέατρο Αλκμήνη» με μια νέα κωμωδία που σερβίρεται με άφθονο γέλιο: το Prison… Κέικ.

Ποια είναι η ιστορία

Μια απρόβλεπτη ιστορία πίσω από τα σίδερα, με πολύ γέλιο, ανατροπές, συγκίνηση και ένα κέικ που δεν τρώγεται με τίποτα, αλλά για κάποιον λόγο τα φέρνει όλα… τούμπα.«Prison Κέικ».

Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο & Κυριακή στο Θέατρο Αλκμήνη/

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία της Μαρίας Ν. Κίτρα, σε σκηνοθεσία Κυριάκου Νικολαΐδη, όπου πίσω από τα σίδερα… όλα ανατρέπονται!

Γέλιο, ανατροπές, κρυμμένα μυστικά και ένα άθλιο –μα μυστηριωδώς αγαπημένο– prison κέικ.

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα: Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Θέατρο Αλκμήνη

Σάββατο 21:30 | Κυριακή 18:30

Early bird εισιτήρια έως 20 Σεπτεμβρίου.

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/offer/prison-keik/

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Σώτος Νικολάου: Ανάργυρος Βαζαίος

Μαντώ Ευγενικού: Σοφία Γκόντα

Κάκος Βαζάκας: Κυριάκος Νικολαΐδης

Μυρτώ Ευγενικού: Ελένη Μπρίκα

Με τη φωνή της Ελένης Γερασιμίδου στον ρόλο της μητέρας.

Πληροφορίες

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.