Prison… Κέικ: Μια ανατρεπτική παράσταση στο Secret Room του θεάτρου Αλκμήνη
Prison… Κέικ: Μια ανατρεπτική παράσταση στο Secret Room του θεάτρου Αλκμήνη

Το Prison... Κέικ έρχεται από 11 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Αλκμήνη.

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Τα Καλυτερα έ(ρ)πονται» της Μαρίας Ν. Κίτρα, σε σκηνοθεσία Κυριάκου Νικολαΐδη, η γνωστή Θεατρική ομάδα επιστρέφει δριμύτερη στο «Θέατρο Αλκμήνη» με μια νέα κωμωδία που σερβίρεται με άφθονο γέλιο: το Prison… Κέικ.

Ποια είναι η ιστορία

Μια απρόβλεπτη ιστορία πίσω από τα σίδερα, με πολύ γέλιο, ανατροπές, συγκίνηση και ένα κέικ που δεν τρώγεται με τίποτα, αλλά για κάποιον λόγο τα φέρνει όλα… τούμπα.«Prison Κέικ».

Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο & Κυριακή στο Θέατρο Αλκμήνη/

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία της Μαρίας Ν. Κίτρα, σε σκηνοθεσία Κυριάκου Νικολαΐδη, όπου πίσω από τα σίδερα… όλα ανατρέπονται!

Γέλιο, ανατροπές, κρυμμένα μυστικά και ένα άθλιο –μα μυστηριωδώς αγαπημένο– prison κέικ.

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα: Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Θέατρο Αλκμήνη

Σάββατο 21:30 | Κυριακή 18:30

Early bird εισιτήρια έως 20 Σεπτεμβρίου.

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/offer/prison-keik/

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Σώτος Νικολάου: Ανάργυρος Βαζαίος

Μαντώ Ευγενικού: Σοφία Γκόντα

Κάκος Βαζάκας: Κυριάκος Νικολαΐδης

Μυρτώ Ευγενικού: Ελένη Μπρίκα

Με τη φωνή της Ελένης Γερασιμίδου στον ρόλο της μητέρας.

Πληροφορίες

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Καλιφόρνια: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο και «τσάκισε» το παγωτό φράουλα – Δείτε φωτογραφίες
Απίστευτες φωτογραφίες: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο - Το ένοχο ύφος αφού «τσάκισε» το παγωτό φράουλα

Η Fuzzy, όπως ονόμασαν την αρκούδα, μετά το περιστατικό, δοκίμασε διάφορες γεύσεις παγωτού, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό με γεύση φράουλα

Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»
Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»

Σύμφωνα με τη μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα «Record», ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό

Παρόλο που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διαχωρίζει πλήρως τον ευατό της από τον χαρακτήρα της στο Sex and the City, αποκάλυψε ένα κοινό σημείο που έχει με την Κάρι Μπράντσο.

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Καθεστωτικός φόβος
Καθεστωτικός φόβος

Το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής δυναμικής «αριστερά του κέντρου» ήδη ανησυχεί όσους θέλουν την παράταση της σημερινής κατάστασης

Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός
Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Αστέρα οι πρωταθλητές συμπλήρωσαν 31 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση
Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Όπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

