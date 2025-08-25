Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
25.08.2025
Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Κουρίλων Νήσων
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
25 Αυγούστου 2025

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Spotlight

Ένα κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο New World screwworm, εντοπίστηκε σε άνθρωπο στο Μέριλαντ που επέστρεψε στις ΗΠΑ αφού ταξίδεψε στο Ελ Σαλβαδόρ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

«Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση ανθρώπου με μυίαση από σκουλήκι του Νέου Κόσμου (παρασιτική προσβολή από προνύμφες μύγας) που σχετίζεται με ταξίδι από χώρα που έχει πληγεί από επιδημία και έχει εντοπιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του HHS Andrew Nixon, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ από αυτή την περίπτωση «είναι πολύ χαμηλός», αναφέρει το Axios.

Η USDA και οι αμερικανικές κρατικές αρχές ωστόσο εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του παρασίτου τόσο στους ανθρώπους όσο και στο ζωικό κεφάλαιο με την απειλή για την αμερικανική βιομηχανία κρέατος, όπως επισημαίνουν ειδικοί, να είναι σημαντική.

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα ενώ η αντιμετώπισή τους απαιτεί την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και πλήρη απολύμανση των πληγών.

Σαρκοφάγο παράσιτο screwworm: Απειλή για την αμερικανική βιομηχανία κρέατος

Η εμφάνισή τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να επηρεάσει τις αγορές βοείου κρέατος και κτηνοτροφίας, με τις τιμές ήδη σε ιστορικά υψηλά λόγω περιορισμένων αποθεμάτων. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ήδη ανακοινώσει την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής εντόμων που τα τρώνε για να περιοριστεί η εξάπλωσή τους, ενώ το Μεξικό έχει ξεκινήσει αντίστοιχες προσπάθειες.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η αντιμετώπιση της απειλής απαιτεί συνεργασία και γρήγορη δράση, καθώς το συγκεκριμένο παράσιτο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο σε ένα ζώο εντός εβδομάδων αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Οι αγελαδοτρόφοι και οι κρατικοί φορείς συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ η USDA εκτιμά ότι ένα ξέσπασμα στην πολιτεία του Τέξας θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε απώλειες ζώων, εργασία και φαρμακευτικά έξοδα.

Το USDA εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη επιδημία από το παράσιτο θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία του Τέξας, της μεγαλύτερης κτηνοτροφικής πολιτείας, περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε απώλειες ζώων, εργατικά και φαρμακευτικά κόστη.

Τι ξέρουμε για το παράσιτο

Η επιβεβαίωση του κρούσματος του παρασίτου screwworm σε άνθρωπο έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της υπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, για τη δημιουργία εγκατάστασης παραγωγής στείρων μυγών του είδους Cochliomyia hominivorax (της οποίας το όνομα σημαίνει «κοχλιόμυγα η ανθρωποφάγος») στο Τέξας, προκειμένου να καταπολεμηθεί το παράσιτο.

Η παρασιτική μύγα Cochliomyia hominivorax

Τα θηλυκά γεννούν τα αβγά τους σε πληγές πτηνών και θηλαστικών, κυρίως βοοειδών, αλόγων και σπανιότερα ανθρώπων. Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανή σάρκα πριν ωριμάσουν και ξεπροβάλλουν από το ανοιχτό τραύμα.

Χάρη σε προγράμματα εκτροφής στείρων αρσενικών, η κοχλιόμυγα εξαλείφθηκε από τη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 1960.

Αν και σπανίως προσβάλλουν ανθρώπους και σε αυτή την περίπτωση η μόλυνση μπορεί να είναι θανατηφόρα. Η θεραπεία είναι επίπονη, καθώς περιλαμβάνει αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και πλήρη απολύμανση των πληγών.

