Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Ένα κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο New World screwworm, εντοπίστηκε σε άνθρωπο στο Μέριλαντ που επέστρεψε στις ΗΠΑ αφού ταξίδεψε στο Ελ Σαλβαδόρ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

«Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση ανθρώπου με μυίαση από σκουλήκι του Νέου Κόσμου (παρασιτική προσβολή από προνύμφες μύγας) που σχετίζεται με ταξίδι από χώρα που έχει πληγεί από επιδημία και έχει εντοπιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του HHS Andrew Nixon, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ από αυτή την περίπτωση «είναι πολύ χαμηλός», αναφέρει το Axios.

Η USDA και οι αμερικανικές κρατικές αρχές ωστόσο εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του παρασίτου τόσο στους ανθρώπους όσο και στο ζωικό κεφάλαιο με την απειλή για την αμερικανική βιομηχανία κρέατος, όπως επισημαίνουν ειδικοί, να είναι σημαντική.

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα ενώ η αντιμετώπισή τους απαιτεί την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και πλήρη απολύμανση των πληγών.

Σαρκοφάγο παράσιτο screwworm: Απειλή για την αμερικανική βιομηχανία κρέατος

Η εμφάνισή τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να επηρεάσει τις αγορές βοείου κρέατος και κτηνοτροφίας, με τις τιμές ήδη σε ιστορικά υψηλά λόγω περιορισμένων αποθεμάτων. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ήδη ανακοινώσει την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής εντόμων που τα τρώνε για να περιοριστεί η εξάπλωσή τους, ενώ το Μεξικό έχει ξεκινήσει αντίστοιχες προσπάθειες.

Ranchers in central Mexico are discovering screwworm fly maggots burrowed in their cattle for the first time in a generation, sounding the alarm for Texas cattle ranchers who worry the parasitic flies will eat their livestock alive https://t.co/Ybtx2xL4ys pic.twitter.com/rTYkGk4Nw6 — Reuters (@Reuters) August 15, 2025

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η αντιμετώπιση της απειλής απαιτεί συνεργασία και γρήγορη δράση, καθώς το συγκεκριμένο παράσιτο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο σε ένα ζώο εντός εβδομάδων αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Οι αγελαδοτρόφοι και οι κρατικοί φορείς συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ η USDA εκτιμά ότι ένα ξέσπασμα στην πολιτεία του Τέξας θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε απώλειες ζώων, εργασία και φαρμακευτικά έξοδα.

Τι ξέρουμε για το παράσιτο

Η επιβεβαίωση του κρούσματος του παρασίτου screwworm σε άνθρωπο έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της υπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, για τη δημιουργία εγκατάστασης παραγωγής στείρων μυγών του είδους Cochliomyia hominivorax (της οποίας το όνομα σημαίνει «κοχλιόμυγα η ανθρωποφάγος») στο Τέξας, προκειμένου να καταπολεμηθεί το παράσιτο.

Τα θηλυκά γεννούν τα αβγά τους σε πληγές πτηνών και θηλαστικών, κυρίως βοοειδών, αλόγων και σπανιότερα ανθρώπων. Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανή σάρκα πριν ωριμάσουν και ξεπροβάλλουν από το ανοιχτό τραύμα.

Χάρη σε προγράμματα εκτροφής στείρων αρσενικών, η κοχλιόμυγα εξαλείφθηκε από τη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 1960.

Αν και σπανίως προσβάλλουν ανθρώπους και σε αυτή την περίπτωση η μόλυνση μπορεί να είναι θανατηφόρα. Η θεραπεία είναι επίπονη, καθώς περιλαμβάνει αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και πλήρη απολύμανση των πληγών.