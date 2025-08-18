science
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18 Αυγούστου 2025

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Νέα εγκατάσταση κόστους 750 εκατ. δολαρίων θα δημιουργηθεί στο Τέξας για την αντιμετώπιση μιας παρασιτικής μύγας που απειλεί την κτηνοτροφία και τα άγρια ζώα, ανακοίνωσε η αμερικανίδα υπουργός Γεωργίας Μπουκ Ρόλινς, καθώς το φρικτό έντομο απειλεί να επεκταθεί στις ΗΠΑ από το Μεξικό.

Η νέα μονάδα θα εκτρέφει δισεκατομμύρια αρσενικές μύγες οι οποίες στη συνέχεια θα στειρώνονται με ακτινοβολία και τελικά θα απελευθερώνονται στη φύση. Τα στειρωμένα αρσενικά είναι ανίκανα να παράγουν απογόνους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση του πληθυσμού των εντόμων.

Η παρασιτική μύγα θα μπορούσε να «συνθλίψει» τους εκτροφείς βοοειδών, προειδοποίησε η υπουργός Γεωργίας (FAO)

Η παρασιτική μύγα θα μπορούσε να «συνθλίψει» τους εκτροφείς βοοειδών, προειδοποίησε η υπουργός Γεωργίας (FAO)

Η προσέγγιση χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον έλεγχο της μύγας Cochliomyia hominivorax, της οποίας το όνομα σημαίνει «κοχλιόμυγα η ανθρωποφάγος».

Τα θηλυκά γεννούν τα αβγά τους σε πληγές πτηνών και θηλαστικών, κυρίως βοοειδών, αλόγων και σπανιότερα ανθρώπων. Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανή σάρκα πριν ωριμάσουν και ξεπροβάλλουν από το ανοιχτό τραύμα.

Χάρη σε προγράμματα εκτροφής στείρων αρσενικών, η κοχλιόμυγα εξαλείφθηκε από τη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 1960.

H υπουργός Υγείας Μπρουκ Ρόλινς παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ (Reuters)

H υπουργός Υγείας Μπρουκ Ρόλινς παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ (Reuters)

Πέρυσι, όμως, το παράσιτο επανεμφανίστηκε στο νότιο Μεξικό, δημιουργώντας φόβους ότι θα επιστρέψει και στις ΗΠΑ και θα προκαλέσει και πάλι μεγάλες ζημιές στους κτηνοτρόφους.

«Θα μπορούσε να συνθλίψει τη βιομηχανία βοοειδών» δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ανακοινώνοντας το μέτρο σε συνέντευξη Τύπου μαζί με την υπουργό Γεωργίας.

Το νέο εκτροφείο θα δημιουργηθεί στην αεροπορική βάση του Έντιμπουργκ και θα παράγει 300 εκατομμύρια στείρες μύγες ανά εβδομάδα.

Οι προνύμφες της κοχλιόμυγας τρέφονται με ζωντανή σάρκα (John Kucharski)

Οι προνύμφες της κοχλιόμυγας τρέφονται με ζωντανή σάρκα (John Kucharski)

Το υπουργείο χρηματοδοτεί επίσης τη δημιουργία εγκατάστασης στο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και θα παραγάγει ακόμα 100 εκατ. μύγες την εβδομάδα.

Ακόμα 100 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για προγράμματα έρευνας και περιπολίες στα σύνορα για εντοπισμό προσβεβλημένων άγριων ζώων.

Από τον Ιούλιο έχει απαγορευθεί προληπτικά η εισαγωγή ζωντανών βοειδών, αλόγων και βισώνων από το Μεξικό.

Μέχρι σήμερα, μόνο ένα εργοστάσιο μυγών στον Παναμά, το οποίο παράγει 100 εκατ. αρσενικά ανά εβδομάδα, εμπόδιζε την επιστροφή της μύγας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, για να προληφθεί η εξάπλωση του εντόμου προς τα βόρεια θα πρέπει να απελευθερώνονται περίπου 500 εκατ. μύγες την εβδομάδα.

