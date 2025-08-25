Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»

Για μια πενταετία φόρεσε τη στολή του Σούπερμαν, στο Lois & Clark και έσωζε την Μετρόπολις, τις ΗΠΑ και τον πλανήτη από κακούς, εξωγήινους και φυσικές καταστροφές. Όταν το 1997 έπεσαν οι τίτλοι τέλους της σειράς ουσιαστικά μπήκε και η καριέρα του στον πάγο – ο Ντικ Κέιν δεν έμεινε έξω από τον χώρο του θεάματος αλλά δεν έζησε ξανά εκείνες τις μέρες δόξας.

Ωστόσο, το «σύνδρομο Σούπερμαν» φαίνεται ότι δεν κατάφερε να το ξεπεράσει ποτέ. Έτσι, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να σώσει τον κόσμο στη μικρή και μεγάλη οθόνη, θεώρησε ότι μπορεί να το κάνει ως πράκτορας της ICE.

Στις αρχές Αυγούστου ο γνωστός ηθοποιός έκανε γνωστό ότι ετοιμάζεται να μπει στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ, ώστε «να βοηθήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο έργο του». Η είδηση τότε σχολιάστηκε με διάφορους τρόπους, με πολλούς να κοροϊδεύουν τον Ντιν Κέιν για την απόφασή του – και άλλους την ICE που μάλλον ήταν απελπισμένη για να στρατολογεί έναν 59χρονο.

Ο πρώην Σούπερμαν όμως, δεν το έβαλε κάτω και πριν από λίγες ημέρες ένα βίντεο έκανε την εμφάνισή του, όπου τον δείχνει σε διάφορες ασκήσεις στην εκπαίδευση της ICE. Το μοναδικό πρόβλημα; Ο Ντιν Κέιν έδειχνε να ζορίζεται αρκετά με κάποιες από αυτές.

Δεν θέλει και πολύ φαντασία για να σκεφτεί κανείς ότι οι χρήστες στο διαδίκτυο δεν έχασαν την ευκαιρία να τον «γλέντήσουν» για την εικόνα του.

«Ήταν το βίντεο σε αργή κίνηση;», «μπράβο του που θέλει να βοηθήσει αλλά δεν είναι και ο καλύτερος υποψήφιος», «μάλλον η ICE είναι τυφλή», «εντελώς ντροπιαστικό», «αυτό το κέντρο εκπαίδευσης μοιάζει με παιδική χαρά» ήταν κάποια από τα σχόλια.

Σχόλια που έκαναν τον Ντιν Κέιν να βγει στην αντεπίθεση: «Με κοροϊδεύετε επειδή υπερασπίζομαι τους νόμους και τους Αμερικανούς πολίτες. Αν θέλετε να κάνετε πλάκα με αυτό, ελεύθερα από εμένα».

Πάντως, ούτε η ICE έχει πρόβλημα με τα αρνητικά comments. Άλλωστε ο 59χρονος ηθοποιός δεν επιλέχθηκε τόσο για τις ικανότητές του, αλλά επειδή θεώρησαν ότι θα μπορέσει να προσελκύσει κόσμο προκειμένου να στελεχώσουν την Υπηρεσία.