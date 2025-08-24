magazin
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Παντρεύτηκαν FY και Αλεξία Κεφαλά – Τα χαμόγελα ξεχείλιζαν στον εντυπωσιακό γάμο
Fizz 24 Αυγούστου 2025 | 22:46

Παντρεύτηκαν FY και Αλεξία Κεφαλά – Τα χαμόγελα ξεχείλιζαν στον εντυπωσιακό γάμο

Ο τράπερ FY και η αγαπημένη του, Αλεξία Κεφαλά, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπρή τελετή, όπου έδωσαν το παρών συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του ζευγαριού.

Ο τράπερ FY και η αγαπημένη του, Αλεξία Κεφαλά ενώθηκαν σήμερα, 24 Αυγούστου, με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή στην οποία έδωσαν το παρών συγγενείς και φίλοι του ευτυχισμένου ζευγαριού καθώς και προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Aγ. Διονυσίου στο Island Athens Riviera.

Aνάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, οι ινφλουένσερ Ιωάννα Τούνη και Cinderella και οι μουσικές καλλιτέχνιδες Marseaux και Natasha Kay.

Οι παρευρισκόμενοι δημοσίευσαν πλήθος στιγμιότυπων στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία το ζευγάρι απαθανατίζεται πιο χαρούμενο από ποτέ.

Πηγή: J.touni / Instagram

Ένας μεγάλος έρωτας

Η σχέση του ζευγαριού μετρά πολλά χρόνια, ενώ η πρόταση γάμου έγινε πέρυσι τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του Colourday Festival, στο ΟΑΚΑ, όπου ο τράπερ συμμετείχε στο line up.

Πιο συγκεκριμένα, ο FY σταμάτησε ξαφνικά το πρόγραμμα και κάλεσε την σύντροφο του και γνωστή YouTuber να ανέβει στην σκηνή και, γονατίζοντας μπροστά της, της έκανε πρόταση γάμου προσφέροντάς της ένα μονόπετρο.

Η Αλεξία Κεφαλά, η οποία έδειχνε ιδιαιτέρως συγκινημένη, είπε το «ναι» και αγκάλιασε τον FY, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει τρυφερά φιλιά, υπό τον ήχο των πυροτεχνημάτων.

Πηγή: J.touni / Instagram

Πηγή: J.touni / Instagram

Πηγή: J.touni / Instagram

Πηγή: modernccinderella / instagram

Πηγή: modernccinderella / instagram

