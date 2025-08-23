Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times

Οσμή οικογενειακού σκανδάλου γύρω από την αγοραπωλησία ενός ημιτελούς γιοτ αποκαλύπτουν σε δημοσίευμα τους οι New York Times, με πρωταγωνιστές τα πεθερικά της κόρης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τίφανι, και τον κουνιάδο της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι New York Times, τα πεθερικά της Τίφανι φέρονται να εξαπάτησαν τον κουνιάδο της, Τζάρεντ Κούσνερ, αποσπώντας του εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που αφορούσε ένα πολυτελές γιοτ, το οποίο όμως δεν είχε ολοκληρωθεί.

Όταν η Τίφανι παντρεύτηκε τον σύζυγό της Μάικλ Μπούλος, το 2022, η οικογένεια εντάχθηκε γρήγορα στον κύκλο των Τραμπ, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει σύμβουλο για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική τον πατέρα του Μάικλ, Μασάντ Μπούλος.

Ο Μάικλ Μπούλος, φάνηκε εξαρχής πρόθυμος να συνδυάσει τις επιχειρηματικές του κινήσεις με την δημιουργία οικογένειας, αφού έκανε πρόταση γάμου στην Τίφανι Τραμπ το 2021.

Ο Μπούλος είδε στο πρόσωπο του Τζάρεντ Κούσνερ -ο οποίος είναι παντρεμένος με τη μεγαλύτερη κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα- έναν πιθανό πελάτη του ξαδέλφου του Τζίμι Φράντζι, ο οποίος είναι πωλητής υπερπολυτελών γιοτ.

Τα δύο ξαδέρφια έπεισαν τον Κούσνερ σε μια επενδυτική συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αρχικά περιελάμβανε την αγορά ενός γιοτ σε καλή τιμή, την ανακαίνισή του και στη συνέχεια την πώλησή του ή τη μίσθωσή του για να βγάλει κέρδος.

Όμως, ο Μπούλος έστελνε στον Κούσνερ προτάσεις για να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ, το Solstice, το οποίο ναυπηγούνταν στην Ελλάδα και βρίσκεται ακόμη ημιτελές στο Πέραμα. Η εταιρεία του Φράντζι είπε στον Κούσνερ ότι η τιμή του γιοτ ήταν περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, η οποία περιελάμβανε μια προμήθεια 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την εταιρεία.

Στην πραγματικότητα όμως, η εταιρεία είχε ξοδέψει λιγότερα εκατομμύρια για την απόκτηση του γιοτ, βάζοντας έτσι στην τσέπη της 3,5 εκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνία αντί για 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ την ίδια ώρα προσπαθούσαν να κρατήσουν κρυφή την πραγματική τιμή.

Η πώληση ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με τον Φράντζι, ο Μπούλος κέρδισε 300.000 δολάρια σε προμήθεια, ενώ ο ίδιος κέρδισε 400.000 δολάρια σε προμήθεια συν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που είχαν προοριστεί για έξοδα συναλλαγής.

Εν τέλει, ο Κούσνερ συνειδητοποίησε ότι είχε χρεωθεί υπερβολικά και… ζήτησε τα ρέστα από τον Φράντζι, ο οποίος επινόησε μια δικαιολογία για την υψηλότερη τιμή.

Ένας εκπρόσωπος του Κούσνερ αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία, λέγοντας μόνο ότι ο Μπούλος έκανε «εξαιρετική δουλειά» στην αναζήτηση νέου αγοραστή για το γιοτ, το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

