Δείπνο Κασσελάκη με αξιωματούχο του ΟΗΕ για τη Γάζα [βίντεο]
Ο Ιορδανός αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται στη χώρα μας και δεν έχασε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Στέφανο Κασσελάκη.
Δείπνο σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας παρέθεσε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης στον αξιωματούχο του ΟΗΕ, Μουχάναντ Χάντι.
Ο Ιορδανός αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών είναι το πρόσωπο – κλειδί για τη Γάζα, καθώς έχει διοριστεί από τον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες ως Μόνιμος Συντονιστής (Resident Coordinator) και Ανθρωπιστικός Συντονιστής (Humanitarian Coordinator) στην Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή (UNSCO).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μουχάναντ Χάντι υπηρέτησε από το 2020 έως την ανάληψη της θέσης του στο UNSCO, ως Περιφερειακός Ανθρωπιστικός Συντονιστής για την Κρίση στη Συρία.
Υπέρ της απρόσκοπτης πρόσβασης στη βοήθεια
Ως Ανθρωπιστικός Συντονιστής στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, ο Hadi έχει γίνει βασικό πρόσωπο για την υπεράσπιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στη βοήθεια και της διασφάλισης της επιβίωσης του πληθυσμού.
Σε έκθεσή του, τον Μάρτιο του 2025, τόνισε ότι η εισροή ανθρωπιστικών προμηθειών στη Γάζα έχει παγώσει για μεγάλο διάστημα και είχε κάνει έκκληση για εισροή ζωτικής βοήθειας «αμέσως».
Σε άλλη δήλωσή του, είχε ζητήσει άμεση επαναφορά της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας: «Ένα τέλος στη βία, συνεχής ανθρωπιστική βοήθεια, απελευθέρωση ομήρων και αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών είναι ο μόνος δρόμος μπροστά».
Γνωριμία ως… ΣΥΡΙΖΑ
Ο Μουχάναντ Χάντι γνωρίστηκε με τον Στέφανο Κασσελάκη πέρυσι στην Ραμάλα, όταν την επισκέφθηκε ως πρόεδρος τότε του ΣΥΡΙΖΑ.
Από τότε δημιουργήθηκε φιλική σχέση μεταξύ των δύο και διατήρησαν επαφή. Αυτές τις ημέρες ο Χάντι βρίσκεται με την σύζυγο του στην χώρα μας και δεν έχασε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Στέφανο Κασσελάκη.
Όπως σημειώνεται από το περιβάλλον του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, η χθεσινή βραδιά είχε ιδιωτικό χαρακτήρα αλλά συζήτησαν αρκετά για πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω των Ευρωπαίων Δημοκρατών.
