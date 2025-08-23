Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Συνελήφθη 52χρονη ημεδαπή, η οποία παρίστανε την καλόγρια, κατηγορούμενη για αντιποίηση σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 22 Αυγούστου, διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου η συγκεκριμένη γυναίκα να συστήνεται ως καλόγρια και εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Σ: «Χθες (22.08.2025) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου κατελήφθη η ημεδαπή να συστήνεται ως καλόγρια εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, (13) ξύλινες εικόνες Αγίων, (28) κομποσκοίνια, είκοσι έξι (26) ξύλινοι σταυροί και δεκαπέντε (15) κοκάλινοι σταυροί».

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Συνελήφθη 53χρονος που παρίστανε τον ιερέα, δύο μέρες πριν

Αξίζει να σημειωθεί ότι, επίσης, στα Χανιά, δύο ημέρες πριν, στις 20 του μηνός, συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου ένας 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει καταγγελίες για κλοπές σε Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά και για ένα άτομο που εμφανιζόταν ως αστυνομικός στις ίδιες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια – καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.ά.), εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο), έξι (6) εκκλησιαστικές εικόνες και ένα εκκλησιαστικό βιβλίο.

Ο συλληφθείς, μάλιστα, εκτός από τον ιερέα παρίστανε και τον αστυνομικό.