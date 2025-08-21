Χανιά: Συνελήφθη 53χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό και τον ιερέα – Φορούσε ράσα και ολόκληρη αστυνομική εξάρτηση
Ο 53χρονος εντοπίστηκε χθες και συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση - Στο σπίτι του βρέθηκαν ράσα, αστυνομική στολή και όπλα
Συνελήφθη χθες (20.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, αρχής και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την αστυνομία το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει καταγγελίες για κλοπές σε Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά και για ένα άτομο που εμφανιζόταν ως αστυνομικός στις ίδιες περιοχές.
Αστυνομική επιχείρηση
Χθες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 53χρονος και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α)
- Εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο)
- Έξι (6) εκκλησιαστικές εικόνες
- Ένα εκκλησιαστικό βιβλίο
- Τέσσερα (4) μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ
- Ένα ζεύγος χειροπέδων,
- Μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού
- Μια θήκη πτυσσόμενου γκλοπ
- Μια επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλομπ και θήκη χειροπέδων
- Ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος)
- Ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ,
- Ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ
- Ένα αστυνομικό πηλίκιο και (2) αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛ-ΑΣ
- Δύο (2) αεροβόλα όπλα
- Έξι (6) πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια
- Ένα (1) ξίφος
- Τρία (3) μαχαίρια
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.
