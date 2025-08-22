Ντιόγκο Ζότα: Ψεύτικη ιστοσελίδα χρησιμοποίησε το όνομα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή αποσπώντας χρήματα

Μια καλά οργανωμένη διαδικτυακή απάτη στήθηκε στο όνομα του Ντιόγκο Ζότα, με τους δράστες να δημιουργούν ιστοσελίδα που παρουσιαζόταν ως «επίσημο ίδρυμα» του Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ.

Η σελίδα με την ονομασία «diogojotafoundation.org» συγκέντρωσε περίπου 64.000 δολάρια σε διάστημα ενός μήνα, μέσω δωρεών φιλάθλων που πίστεψαν ότι στηρίζουν φιλανθρωπική δράση στη μνήμη του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τόσο η οικογένεια του Ζότα όσο και η Λίβερπουλ δήλωσαν πλήρη άγνοια για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιτήδειοι φρόντισαν να σβήσουν τα διαδικτυακά τους ίχνη, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό τους.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον την υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποτραπούν παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.