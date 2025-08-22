Ντιόγκο Ζότα: Ψεύτικη ιστοσελίδα χρησιμοποίησε το όνομα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή αποσπώντας χρήματα
Επιτήδειοι δημιούργησαν ένα fake site που παρουσιαζόταν ως «ίδρυμα Ζότα» και αποκόμισαν σημαντικά ποσά από δωρεές.
- «Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
- Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Μια καλά οργανωμένη διαδικτυακή απάτη στήθηκε στο όνομα του Ντιόγκο Ζότα, με τους δράστες να δημιουργούν ιστοσελίδα που παρουσιαζόταν ως «επίσημο ίδρυμα» του Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ.
Η σελίδα με την ονομασία «diogojotafoundation.org» συγκέντρωσε περίπου 64.000 δολάρια σε διάστημα ενός μήνα, μέσω δωρεών φιλάθλων που πίστεψαν ότι στηρίζουν φιλανθρωπική δράση στη μνήμη του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τόσο η οικογένεια του Ζότα όσο και η Λίβερπουλ δήλωσαν πλήρη άγνοια για την υπόθεση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιτήδειοι φρόντισαν να σβήσουν τα διαδικτυακά τους ίχνη, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό τους.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον την υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποτραπούν παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.
- Έφτασε στην Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήρθα για να πάρουμε τίτλους με τον Παναθηναϊκό» (vids)
- Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket
- Ιταλία – Ελλάδα 74-76: Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)
- Ντιόγκο Ζότα: Ψεύτικη ιστοσελίδα χρησιμοποίησε το όνομα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή αποσπώντας χρήματα
- Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Αναταραχή και συλλήψεις μετά τον αγώνα – Τραυματίστηκε αστυνομικός
- Εθνική: Τα προγνωστικά θρύλων του μπάσκετ για την Ελλάδα στο Eurobasket
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις