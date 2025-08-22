Η Μπαρ Ραφαέλι κάνει διακοπές στην Ελλάδα – Δημοσίευσε φωτογραφίες, αλλά δεν αποκάλυψε το μέρος

Το μοντέλο Μπαρ Ραφαέλι βρίσκεται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Ωστόσο, θέλοντας να διατηρήσει την ιδιωτικότητα της, δεν αποκάλυψε το μέρος στο οποίο βρίσκεται, παρόλο που δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες.

Σύμφωνα πάντως με την τοποθεσία που πρόσθεσε στο καρουζέλ φωτογραφιών που ανάρτησε, βρίσκεται στην Ελλάδα.

Στις λήψεις, η Ραφαέλι ποζάρει φορώντας με το μαγιό της στην θάλασσα, ενώ σε άλλες εικόνες φωτογραφήθηκε με φόντο τα βράχια.

Τον Ιούλιο, το μοντέλο βρέθηκε και πάλι στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, από όπου και δημοσίευσε φωτογραφίες της ίδιας, στις οποίες επέπλεε στην θάλασσα.

Η δημόσια κόντρα με την Μπέλα Χαντίντ

H Μπαρ Ραφαέλι, με καταγωγή από το Ισραήλ, παρόλο που βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έγινε πρωτοσέλιδο πέρυσι, έπειτα από την δημόσια κόντρα της με το μοντέλο από την Παλαιστίνη, Μπέλα Χαντίντ.

Αφορμή στάθηκε μια δημοσίευση της Χαντίντ, στην οποία απεικονίζοταν παιδάκια, τα οποία έλεγαν «ονειρεύομαι να δω την μητέρα μου να τρώει ψωμί». Η Χαντίντ είχε προσθέσει στη λεζάντα «Η Γάζα βρίσκεται πάντα στο μυαλό μου».

Τότε, η Ραφαέλι, απάντησε στη δημοσίευση της Χαντίντ, κατηγορώντας την για διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς το απόσπασμα φέρεται να προέρχεται από το ντοκιμαντέρ του 2021 που σκηνοθέτησε ο Μπασάρ αλ-Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία.

«Δεν έμαθες από το λάθος της αδελφής σου;» έγραψε με εριστικό τρόπο η Ραφαέλι, πιθανώς αναφερόμενη στην δήώση της Τζίτζι Χάιντ, η οποία δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «η μόνη χώρα στον κόσμο που κρατά παιδιά ως αιχμάλωτους πολέμου».

Έκτοτε, παρόλο που ο ΟΗΕ κήρυξε και επισήμως τη Γάζα σε κατάσταση λιμού, η Ραφαέλι, η oποία έχει πάρει ανοιχτά θέση υπέρ του Ισραήλ, δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για το ζήτημα.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail