Η Βρετανική κυβέρνηση αναλαμβάνει τον έλεγχο μέρους της Liberty Steel

Με μια κίνηση που θυμίζει τα χρόνια των μεγάλων βιομηχανικών κρίσεων, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει τον έλεγχο τμήματος της Liberty Steel, της χαλυβουργίας του ινδικής καταγωγής μεγιστάνα Σαντζίβ Γκούπτα.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, το εργοστάσιο Speciality Steel UK στο Γιορκσάιρ οδηγήθηκε σε υποχρεωτική εκκαθάριση μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου, κατόπιν αιτήματος πιστωτών, με τον δικαστή να χαρακτηρίζει την εταιρεία ως «αφερέγγυα».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι εργαζόμενοι της εταιρείας βρίσκονται στον αέρα

Η εγκατάσταση απασχολεί 1.450 εργαζόμενους και παράγει ειδικά κράματα χάλυβα που χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική, την άμυνα και την ενέργεια.

Μέχρι να βρεθεί επενδυτής, τα λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από το Δημόσιο.

Την εκκαθάριση θα διαχειριστούν ειδικός εκκαθαριστής που όρισε η κυβέρνηση και στελέχη της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo.

Δεύτερη κρατική διάσωση στη βιομηχανία

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Λονδίνο επεμβαίνει στη χαλυβουργία.

Τον Απρίλιο, το κράτος είχε παρέμβει στη ζημιογόνο μονάδα της British Steel στο Scunthorpe.

Η νέα εξέλιξη δείχνει το βάθος της κρίσης στον κλάδο, αλλά και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας.

Το σχέδιο Γκούπτα που δεν πέρασε

Η Liberty Steel, που ανήκει στον όμιλο GFG Alliance, είχε καταθέσει δικό της σχέδιο διάσωσης.

Ο όμιλος, με δραστηριότητες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία, παλεύει να αναχρηματοδοτήσει τις εταιρείες του από το 2021, όταν ο κύριος χρηματοδότης του, η Greensill, κατέρρευσε.

Η εταιρεία χαρακτήρισε «παράλογη» την απόφαση του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η πρότασή της θα έφερνε νέα επενδυτικά κεφάλαια.

«Βαριά» προειδοποίηση για το μέλλον

«Η εκκαθάριση θα επιφέρει μακρά περίοδο αβεβαιότητας και θα κοστίσει ακριβά στους Βρετανούς φορολογούμενους», δήλωσε ο Jeffrey Kabel, Chief Transformation Officer της Liberty Steel σε επικοινωνία μέσω μέιλ που είχε με το Reuters.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση τονίζει ότι στηρίζει σταθερά τον χαλυβουργικό κλάδο: «Γνωρίζουμε ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά παραμένουμε προσηλωμένοι σε ένα βιώσιμο μέλλον για τη βρετανική χαλυβουργία».

