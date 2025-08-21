newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 16:00

Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;

Διεθνή αφιερώματα στην εκπαίδευση, διαπιστώνουν ότι οι νεότερες γενιές, αλλά και οι μεγαλύτεροι, έχουν ξεσυνηθίσει να γράφουν με το χέρι. Όμως το χειρόγραφο ειναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Spotlight

Το «τέλος της γραφής με το χέρι» βιάζεται να κηρύξει το τεχνολογικό περιοδικό Wired σε εκτενές αφιέρωμα στην εκπαίδευση. Ο τίτλος όμως είναι παραπλανητικός. Η συγγραφέας παραδέχεται ότι «εδώ και χρόνια τα smartphones και οι υπολογιστές απειλούν να εξαφανίσουν το γράψιμο με το χέρι» και διερωτάται: Θα ήταν όντως τόσο κακό αν συνέβαινε κάτι τέτοιο;

Οι απαντήσεις που δίνουν ειδικοί είναι ότι πράγματι, από επαγγελματική άποψη, η γραφή με το χέρι μπορεί να μην είναι πλέον τόσο απαραίτητη, σε πολλούς τομείς. Όμως, επιμένουν ότι η ίδια η διαδικασία της μάθησης πώς να γράφουμε, με χαρτί και μολύβι, είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να μάθουμε και όλα τα υπόλοιπα.

Επιστροφή στο χειρόγραφο

Αν υπάρχει μια ελπίδα για να επιβιώσει, και μάλιστα να αναγεννηθεί εκ νέου, το χειρόγραφο, αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη, επιμένει το άρθρο του Wired.

Όταν οι βαθμολογητές γραπτών εργασιών, αναρωτιούνται αν το κείμενο που έχουν στα χέρια τους το έγραψε άνθρωπος ή το ChatGPT, η επιστροφή στα χειρόγραφα τεστ σε πραγματικό χρόνο, εντός της σχολικής ή πανεπιστημιακής αίθουσας, είναι ο μόνος τρόπος να το διαπιστώσουν.

Αντίστοιχα, το έγκριτο περιοδικό για την ανώτατη εκπαίδευση Times Higher Education, καλωσορίζει την «επανάσταση του χειρόγραφου». Πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα από τότε που το ChatGPT άλλαξε την εκπαίδευση για πάντα, πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιστρέφουν στην προ του ίντερνετ εποχή.

Στο ίδιο πνεύμα, ρεπορτάζ της Wall Street Journal, παρατηρεί ότι οι πωλήσεις των μεγάλων μπλε τετραδίων για γραπτές εξετάσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, ιδίως στα καταστήματα εντός των πανεπιστημιακών campus. Όλο και περισσότερα κολλέγια στις ΗΠΑ απαιτούν από τους σπουδαστές να παρέχουν «χειρόγραφες αποδείξεις», επί τόπου, ότι έχουν κατανοήσει τη διδαχθείσα ύλη, και ότι δεν «κλέβουν» με Chat-GPT. «Η γραφή με το χέρι, από κοντά, μπορεί σύντομα να γίνει ένα από τα λίγα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας φοιτητής για να αποδείξει ότι δεν είναι ρομπότ», επιβεβαιώνει το Wired.

Πρώτα σκρολάρουμε και μετά γράφουμε

Κάθε φράση που ξεκινά με τις λέξεις «τα σημερινά παιδιά δεν…» είναι καταδικασμένη να μυρίζει αφόρητα «μπουμπεριά» – από τους boomers, που σήμερα διανύουν ή πλησιάζουν τα τρίτα –ήντα.

Μια από αυτές τις  γεροντίστικες φράσεις είναι «τα σημερινά παιδιά δεν ξέρουν να γράφουν (σωστά) με χαρτί και μελάνι ή μολύβι». Πρόκειται για επικίνδυνη και υπερβολική διαπίστωση, που όπως όλες οι γενικεύσεις παίρνει έναν κόκκο αλήθειας και φτιάχνει ένα λόφο ηθικού πανικού.

Η εκπαίδευση, ιδίως στην προσχολική και πρώιμη σχολική αγωγή, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη γραφή με το χέρι. Σίγουρα όχι στο άμεσο μέλλον. Όμως η αναλογία της χρήσης ψηφιακών και αναλογικών μέσων, μετατοπίζεται σταδιακά υπέρ των πρώτων, και εντείνεται όσο προχωράμε σε ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Τα τελευταία όμως χρόνια, χώρες που πρωτοπορούσαν στην ψηφιακή εκπαίδευση, όπως η Σουηδία, κηρύσσουν την επιστροφή στο χαρτί, το μολύβι και το βιβλίο και περιορίζουν τη  χρήση υπολογιστών.

Η γραφή με το χέρι, είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει

Γονείς, εκπαιδευτικοί και φαν της καλλιγραφίας, θρηνούν το τέλος της γραφής εδώ και χρόνια. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άρχισε να αντικαθιστά τις κάρτες και τις επιστολές πριν από δεκαετίες. Στη συνέχεια, τα smartphone έκαναν την εμφάνισή τους στην αγορά και η εξάρτησή μας από τις σημειώσεις σε χαρτί μειώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που οι άνθρωποι σχεδόν δεν χρειάζεται να σκέφτονται, πόσο μάλλον να σημειώνουν κάτι. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, φαίνεται ότι το γράψιμο με το χέρι είναι καταδικασμένο. Κι όμως δεν είναι.

Επιχειρήματα υπέρ της γραφής με το χέρι

Ενώ οι ανησυχίες εντείνονται, τα επιχειρήματα υπέρ της γραφής με το χέρι είναι ισχυρότερα από ποτέ. Μελέτη του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι με βάση έρευνες, οι φοιτητές που κρατάνε σημειώσεις με το χέρι, και όχι σε υπολογιστή, απαντάνε καλύτερα σε ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου. Το να γράφεις με το χέρι σε χαρτί, ενεργοποιεί κέντρα του εγκεφάλου που δεν ενεργοποιούνται με την πληκτρολόγηση ή την αφή, επισημαίνει η ίδια μελέτη.

Αμνησία γραπτών χαρακτήρων

Οι Κινέζοι  που γράφουν με ιδεογράμματα, είναι οι πρώτοι που διαπίστωσαν τις αρνητικες συνέπειες της υπερβολικής εξάρτησης από τα πληκτρολόγια. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «αμνησία χαρακτήρων» – όπου χαρακτήρες είναι τα κινέζικα ιδεογράμματα. Ειδικά οι νεότεροι ομιλητές, χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο στο πληκτρολόγιο, για να γράψουν τη φωνητική απόδοση μιας λέξης, και στη συνέχεια επιλέγουν τον σωστό χαρακτήρα όταν η συσκευή καταλάβει τι θέλουν να γράψουν. Όπως γίνεται και σε άλλες γλώσσες, με την αυτόματη συμπλήρωση.

Το 2021 ερευνητές διαπίστωσαν ότι η «αμνησία χαρακτήρων» αφορά το 42% των ιδεογραμμάτων της κινέζικης γλώσσας, ενώ στους φοιτητές πανεπιστημίου η «αμνησία» πέφτει στο 6%.

Για να καταπολεμήσει την «αμνησία χαρακτήρων», το Κινέζικο υπουργείο Παιδείας αύξησε τα  υποχρεωτικά μαθήματα παραδοσιακής καλλιγραφίας για τους μικρότερους μαθητές, και εισήγαγε προαιρετικά μαθήματα για τους μεγαλύτερους.

Greeklish

Ας μην πάμε όμως τόσο μακριά. Στην Ελλάδα η γραφή με greeklish, μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά για τη γενιά που έχασε σχεδόν δύο σχολικά έτη στην πανδημία, με το υποκατάστατο της «τηλεμάθησης», τα greeklish είναι ένας καθιερωμένος τρόπος ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων, όταν δεν αρκούν τα emoji.

Πριν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε ότι  «τα παιδιά μας ξεχάσανε να γράφουνε», ας αναρωτηθούμε τι κάνουμε εμείς οι μεγάλοι. Ποια ήταν η τελευταία φορά που πιάσαμε στυλό ή μολύβι, για να γράψουμε κάτι παραπάνω από μια αράδα, σε ένα post-it ή στο χαρτάκι για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ; Σημαίνει αυτό ότι ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;  Θα φανεί, όταν και αν γίνει το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό μπλακ-άουτ, που θα μας αναγκάσει να επιστρέψουμε, έστω προσωρινά, στην αναλογική εποχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Γιουχαρίσματα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς
Πώς αντέδρασε; 21.08.25

Αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα στον Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον

o Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς»

Σύνταξη
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως «απάντηση» στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, 12 τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25 Upd: 10:45

Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, 12 τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»
Μπάσκετ 21.08.25

Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί στη Γερμανία, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ παράλληλα μίλησε για το επικείμενο Ευρωμπάσκετ αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει όταν σταματήσει το μπάσκετ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο