Το «σύνθημα» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του, καθώς το Σάββατο το βράδυ θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη και ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στραμμένο το βλέμμα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Και την ώρα που πολλά γράφονται και ακούγονται για μεταγραφικούς στόχους των πειραιωτών, ο πολύπειρος τεχνικός έχει την προσοχή του μόνο στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Έναν αγώνα που είναι δύσκολος όχι μόνο λόγω αντιπάλου και πρεμιέρας αλλά και για έναν ακόμα λόγο.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει σε αυτό το ματς την στήριξη των οπαδών του, καθώς το παιχνίδι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και ο Μέντι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των παικτών του για αυτό το ματς.

Ο Ισπανός ξέρει ότι πάντα σε πρεμιέρες πρωταθλήματος υπάρχουν «παγίδες» γι’ αυτό και θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους παίκτες του, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουν τον συγκεκριμένο αγώνα.

Κι εδώ που τα λέμε ένας μόνο τρόπος υπάρχει, με προσοχή και απόλυτη συγκέντρωση, ώστε η ομάδα του λιμανιού να πετύχει τον στόχο της, να ξεκινήσει δηλαδή με νίκη τις υποχρεώσεις της στην σούπερ λίγκα.

Οι σκέψεις του Μέντι είναι αποκλειστικά στραμμένες στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και βεβαίως γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επιλογές του για το βασικό σχήμα των πειραιωτών.

Η ένταση στο… κόκκινο

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί και φανερώνει πολλά, είναι η ένταση των προπονήσεων στο Ρέντη, καθώς ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» θέλει οι παίκτες του να είναι πανέτοιμοι για τον αγώνα του Σαββάτου και το κυριότερο, δεν θέλει ίχνος χαλάρωσης.

Ειδικά η προπόνηση της Τετάρτης και η σημερινή είχαν μεγάλη ένταση, με τους παίκτες να τα δίνουν όλα για να βγάλουν το ζόρικο πρόγραμμα που είχε καταρτίσει το τεχνικό επιτελείο των πειραιωτών.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, είδε με μεγάλη ικανοποίηση τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν μεγάλη προσπάθεια, επιβραβεύοντας σε πολλές περιπτώσεις την διάθεση που είχαν.

Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε λοιπόν με τον τρόπο του, το σύνθημα για τον μεθαυριανό αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα, ανεβάζοντας πολύ την ένταση των τελευταίων προπονήσεων, προκειμένου να δείξει στους παίκτες του τον βαθμό δυσκολίας που θα έχει η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Και η αλήθεια είναι πως οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν να λένε για την ένταση που είχαν οι τελευταίες προπονήσεις στο Ρέντη, και ειδικότερα των δύο τελευταίων ημερών, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητούσε διαρκώς το κάτι παραπάνω από τους «ερυθρόλευκους».

Κι επειδή αναφερθήκαμε στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού για την εντεκάδα με την οποία σκοπεύει να παρατάξει την ομάδα του, ο Ισπανός δεν έχει «ανοίξει τα χαρτιά του» στο Ρέντη, καθώς έχει δοκιμάσει πολλά σχήματα.