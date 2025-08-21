Μικροπλαστικά: Εντοπίστηκαν ακόμη και σε γυάλινα μπουκάλια

Αποφεύγετε το εμφιαλωμένο νερό και τα αναψυκτικά σε πλαστικά μπουκάλια και προτιμάτε τα γυάλινα για να γλιτώσετε από τα μικροπλαστικά που κατακλύζουν το περιβάλλον;

Γαλλική μελέτη βρήκε μικροπλαστικά παντού, ακόμη και στις γυάλινες φιάλες.

Όμως χωρίς τοξικολογικά δεδομένα, οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την κατάποση μικροπλαστικών, παραμένουν ασαφείς.

Η παραγωγή πλαστικών εκτοξεύθηκε στα ύψη τη δεκαετία του ’50 και από τότε τα πλαστικά μιας χρήσης οδήγησαν σε ρύπανση του περιβάλλοντος τόσο στη γη, όσο και στο νερό.

Τα πλαστικά, καθώς αποδομούνται, σχηματίζουν μικροπλαστικά και νανοπλαστικά που διαπερνούν κάθε οικοσύστημα – από 10.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών έως τους παγετώνες των Ιμαλαΐων και ακόμη και τα σύννεφα.

Τα ποτά σε γυάλινες φιάλες διαπιστώθηκε ότι περιείχαν υψηλότερα επίπεδα μικροπλαστικών από τα αντίστοιχα σε πλαστικά μπουκάλια ή κουτιά.

Μελέτη του Γαλλικού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στα Τρόφιμα, το Περιβάλλον και την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (ANSES) μέτρησε τα μικροπλαστικά σε διάφορα ποτά στη Γαλλία και διαπίστωσε μόλυνση σε όλα τα ποτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε γυάλινες φιάλες.

Άλλη γαλλική εθνική μελέτη από το έργο MICROSOF – με επικεφαλής το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον και το Ινστιτούτο Έρευνας Υλικών – διαπίστωσε μικροπλαστικά στο 75% των δειγμάτων εδάφους σε 33 τοποθεσίες. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την εκτεταμένη παρουσία ρύπανσης από μικροπλαστικά στα γαλλικά εδάφη και τους πιθανούς κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για τα οικοσυστήματα και τη γεωργία.

Κίνδυνοι για την υγεία

Παρόλο που η ποσοτικοποίηση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο είναι δύσκολη, τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά αποτελούν αιτία ανησυχίας λόγω της ικανότητάς τους να διεισδύουν στα όργανα έκθεσης, όπως οι πνεύμονες, το παχύ έντερο και το δέρμα, και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος να φτάνουν σε απομακρυσμένα όργανα, όπως οι όρχεις, ο πλακούντας, τα νεφρά και ο εγκέφαλος.

Έκθεση του Γραφείου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Αξιολόγησης του Γαλλικού Κοινοβουλίου αναφέρει ανίχνευση μικροπλαστικών στον ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό, φτάνοντας σε επίπεδα έως και 0,5% του βάρους του. Επιπλέον, η ποσότητα των μικροπλαστικών στους πνεύμονες αυξάνεται με την ηλικία, γεγονός που υποδηλώνει μακροχρόνια παραμονή στο σώμα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η έκθεση σε μικροπλαστικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για παθήσεις όπως καρκίνος στομάχου, έμφραγμα και εγκεφαλικό.

Η τοξικότητά τους συνδέεται επίσης με τις χημικές ουσίες που περιέχουν ή τις ουσίες που μπορούν να απορροφήσουν από το περιβάλλον. Πάνω από 4.000 ταξινομούνται ως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

Επίπεδα μόλυνσης

Οι άνθρωποι καταναλώνουν κυρίως μικροπλαστικά μέσω μολυσμένων τροφίμων και ποτών. Πολλαπλές μελέτες έχουν επισημάνει την παρουσία μικροπλαστικών σε εμφιαλωμένο νερό και νερό βρύσης, καθώς και σε τρόφιμα, όπως λαχανικά, φρούτα, κρέας, αυγά, τσάι και ρύζι.

Οι ερευνητές του ANSES μέτρησαν πρόσφατα τον αριθμό των μικροσκοπικών ουδέτερων ουσιών (μικροπλαστικών) σε εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, παγωμένο τσάι, λεμονάδες, μπύρες και κρασιά.

Η ανίχνευση μικροπλαστικών κυμάνθηκε από 30 μm έως 500 μm ανάλογα με το είδος του ποτού.

Το εμφιαλωμένο νερό έδειξε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις (2,9 MP/L σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που έχουν ήδη δημοσιευτεί στη βιβλιογραφία).

Τα αναψυκτικά και οι λεμονάδες κατέγραψαν 31,4 MP/L και 101,5 MP/L, αντίστοιχα.

Το παγωμένο τσάι με 14,6 MP/L και η μπύρα με 84 MP/L, δεν είχαν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τη μάρκα του ποτού κατά την αξιολόγηση.

Το κρασί σε γυάλινες φιάλες είχε κατά μέσο όρο 12 MP/L, αν και άλλες μελέτες έχουν αναφέρει υψηλότερα επίπεδα.

Οι συγγραφείς επεσήμαναν ότι η σύγκριση των διαφόρων μελετών μεταξύ τους είναι δύσκολη δεδομένων των διακυμάνσεων των προδιαγραφών κατά τον έλεγχο, της μεταβλητότητας στο μέγεθος των σωματιδίων που εξετάζονται, των δειγμάτων και των όγκων που λαμβάνονται κάθε φορά.

Γυάλινα μπουκάλια

Τα μικροπλαστικά που βρέθηκαν, ταίριαζαν με το χρώμα και τη σύνθεση πολυμερών των υλικών του καπακιού, υποδηλώνοντας ότι η τριβή του καπακιού κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης οδηγεί στη μόλυνση. Εκτιμήθηκε ότι το πλύσιμο των καπακιών πριν από το σφράγισμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα μικροπλαστικά.

Στην κατηγορία των γυάλινων φιαλών, μόνο το κρασί ξεχώρισε λόγω της χρήσης πωμάτων από φελλό.