ΕΛ.ΑΣ: Δέκα συλλήψεις σε επιχείρηση σε οικισμό της Φυλής
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
Σε 10 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ σε μία ακόμη επιχείρηση που πραγματοποίησε, την Τετάρτη 20 Αυγούστου, σε οικισμό της Φυλής.
Τι βρέθηκε στην κατοχή τους
Σε βάρος των ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων κ.α, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 6 κάμερες παρακολούθησης,
- καταγραφικό μηχάνημα και
- μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.
Επίσης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, έγιναν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone)
