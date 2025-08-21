magazin
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ντίλαν Γουόλς: Σοβαρό τροχαίο για τον ηθοποιό του «Nip/Tuck», ήταν μαζί με την οικογένεια του
Fizz 21 Αυγούστου 2025 | 10:31

Ντίλαν Γουόλς: Σοβαρό τροχαίο για τον ηθοποιό του «Nip/Tuck», ήταν μαζί με την οικογένεια του

Ο Ντίλαν Γουόλς είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Spotlight

Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ντίλαν Γουόλς και ακόμη τέσσερα άτομα.

Ο ηθοποιός, που έγινε κυριώς γνωστός για τον ρόλο του ως Dr. Sean McNamara στη δημοφιλή σειρά Nip/Tuck, βίωσε μια δύσκολη κατάσταση.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ, το όχημά του συγκρούστηκε σε δύο κολόνες ηλεκτροδότησης, αφού πρώτα είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα στο ΙΧ βρίσκονταν ακόμα τέσσερα άτομα. Μάλιστα, οκτώ κάτοικοι της περιοχής έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας του ατυχήματος, ωστόσο η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Τραυματίες και υλικές ζημιές

Δύο από τους πέντε επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Riverview Medical Center με ενοχλήσεις και πόνο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητές τους, ούτε ποιος οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ δείχνουν το αυτοκίνητο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, με τους αερόσακους να έχουν ανοίξει, ενώ εμφανής είναι και ένα μεγάλο βαθούλωμα στο πορτμπαγκάζ.

Τι είπε εκπρόσωπος του Ντίλαν Γουόλς

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε το ατύχημα και σε δήλωσή του στην Page Six ανέφερε:

«Ευτυχώς, όλοι είναι καλά και έχουν πλέον επιστρέψει στο σπίτι.

Η οικογένεια είναι βαθιά ευγνώμων για την άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας του Rumson, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και για τη φροντίδα του προσωπικού του Riverview Medical Center.

Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη διεύθυνση και το προσωπικό του River Point Inn για τη στήριξή τους αμέσως μετά το περιστατικό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ
«Τώρα μπορεί» 20.08.25

Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται για μία δραματική αλλαγή ζωής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η 50χρονη σταρ σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί πλέον ο Μπραντ Πιτ τελείωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ενοχλητικός

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»
Λάδι στη φωτιά 20.08.25

Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»

Ο Κρις Πρατ, για πολλούς «ο χειρότερος Κρις που έβγαλε ποτέ το Χόλιγουντ» σε νέα του συνέντευξη επιτίθεται σε όλους όσοι αμφισβητούν τις πολιτικές του Ρόμπερτ κένεντι Τζούνιορ και του Ντόναλντ Τραμπ. «Να είστε λογικοί» προτείνει στους εχθρούς τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»
Κυριαρχία 20.08.25

Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα έσοδα της εταιρείας των Labubu, Pop Mart, πιθανόν να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια με την επέλαση των λούτρινων τερατόμορφων ξωτικών να είναι θηριώδης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;
Ελεύθερη πτώση 20.08.25

«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η βασίλισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει ξανά το διαδίκτυο μετά από βίντεο που τη δείχνει σε τραγική κατάσταση. Οι φανς ζητούν παρέμβαση για την ψυχική της υγεία ενώ οι φήμες για κόντρα με την Τέιλορ Σουίφτ φουντώνουν

Σύνταξη
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την εις βάρος του καταγγελία για «βιασμό»
«Παραβίαση συμφωνίας» 20.08.25

«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την εις βάρος του καταγγελία για «βιασμό»

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου
Ελλάδα 21.08.25

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Δραματική διάσωση: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του - Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25 Upd: 10:45

Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιθέσεις εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο