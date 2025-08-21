Ντίλαν Γουόλς: Σοβαρό τροχαίο για τον ηθοποιό του «Nip/Tuck», ήταν μαζί με την οικογένεια του

Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ντίλαν Γουόλς και ακόμη τέσσερα άτομα.

Ο ηθοποιός, που έγινε κυριώς γνωστός για τον ρόλο του ως Dr. Sean McNamara στη δημοφιλή σειρά Nip/Tuck, βίωσε μια δύσκολη κατάσταση.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ, το όχημά του συγκρούστηκε σε δύο κολόνες ηλεκτροδότησης, αφού πρώτα είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα στο ΙΧ βρίσκονταν ακόμα τέσσερα άτομα. Μάλιστα, οκτώ κάτοικοι της περιοχής έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας του ατυχήματος, ωστόσο η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.

‘Nip/Tuck’ alum Dylan Walsh, family involved in terrifying car crash https://t.co/QDx7tnb1NP pic.twitter.com/Y6nHAZskGt — Page Six (@PageSix) August 21, 2025

Τραυματίες και υλικές ζημιές

Δύο από τους πέντε επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Riverview Medical Center με ενοχλήσεις και πόνο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητές τους, ούτε ποιος οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ δείχνουν το αυτοκίνητο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, με τους αερόσακους να έχουν ανοίξει, ενώ εμφανής είναι και ένα μεγάλο βαθούλωμα στο πορτμπαγκάζ.

‘Nip/Tuck’ Star Dylan Walsh & Family Members in Serious Car Crash in N.J. https://t.co/BF6cBRGsc8 pic.twitter.com/m6ji3DJvM3 — TMZ (@TMZ) August 20, 2025

Τι είπε εκπρόσωπος του Ντίλαν Γουόλς

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε το ατύχημα και σε δήλωσή του στην Page Six ανέφερε:

«Ευτυχώς, όλοι είναι καλά και έχουν πλέον επιστρέψει στο σπίτι.

Η οικογένεια είναι βαθιά ευγνώμων για την άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας του Rumson, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και για τη φροντίδα του προσωπικού του Riverview Medical Center.

Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη διεύθυνση και το προσωπικό του River Point Inn για τη στήριξή τους αμέσως μετά το περιστατικό».