Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μουσικής στις ΗΠΑ. Στις τρεις δεκαετίες που βρίσκεται στη δισκογραφία, η Γουαϊνόνα Τζαντ έχει φτάσει στο Νο1 των charts 19 φορές, έχει πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ και θεωρείται θρύλος της κάντρι.

Ωστόσο, όσο επιτυχημένη είναι η επαγγελματική της πορεία, η προσωπική της ζωή έμοιαζε με ένα χάος. Αποτυχημένες σχέσεις και γάμοι, ενώ η σχέση της με την κόρη της Γκρέις Κέλι κρεμόταν πάντα από μια κλωστή. Και όπως φαίνεται, τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα άμεσα.

Η 29χρονη σε συνέντευξη που έδωσε στην Daily Progress κατηγόρησε τη μητέρα της ότι γνώριζε πως είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον θετό της πατέρα, ωστόσο εκείνη όχι απλά δεν έκανε τίποτα για να την προστατέψει, αλλά προσπάθησε να κουκουλώσει την όλη υπόθεση.

Η Κέλι ισχυρίζεται πως όταν ήταν 10 ετών, ο δεύτερος σύζυγος της μητέρας της και θετός πατέρας της Ντι Αρ Ρόατς την κακοποίησε σεξουαλικά.

«Είναι η μητέρα μου πλούσια; Ναι, είναι τόσο πλούσια που κατάφερε να κουκουλώσει την υπόθεση της κακοποίησής μου» είπε στη συνέντευξη και συμπλήρωσε: «Δεν θέλω να μιλάω για τη μητέρα μου. Ας πούμε ότι είναι καταπληκτική καλλιτέχνις. Αλλά μαμά δεν ήταν ποτέ».

Η Γουαϊνόνα Τζαντ παντρεύτηκε τον πρώην σωματοφύλακά της Ντι Αρ Ρόατς το 2003 και ο γάμος τους κράτησε τέσσερα χρόνια – διαλύθηκε όταν εκείνος συνελήφθει στο Τέξας μετά από τρεις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Την Γκρέις την απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον Αρτς Κέλι ΙΙΙ. Ωστόσο η σχέση τους δεν ήταν ποτέ καλή. Η 29χρονη είχε προβλήματα με τα ναρκωτικές ουσίες, ενώ το 2018 καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή επειδή παραβίασε τους περιοριστικούς της όρους. Η Γκρέις Κέλι το 2024 συνελήφθη επειδή έκλεψε ένα βαν από μια εκκλησία.

Σήμερα δηλώνει νηφάλια και τονίζει πως από τότε που βρήκε τον Θεό, έχει βρει και τον αληθινό εαυτό της.