Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες
Το χάος ξέσπασε σε αεροδρόμιο στην Ιταλία, όταν άνδρας έβαλε φωτιά και με σφυρί προκάλεσε ζημιές
- Οι Αμερικανοί παιδίατροι αψηφούν τον υπουργό Υγείας – Συνιστούν εμβόλιο Covid στα μωρά
- Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για τον εντοπισμό Τούρκων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα
- «Λείπει ο δημόσιος διάλογος μετά τη φωτιά» - Την ανάγκη αποτίμησης συνθηκών και αστοχιών τονίζει ο Λαγουβάρδος
- Ακόμα ένα φεγγάρι ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb στον πλανήτη Ουρανό
Πανικός προκλήθηκε σε αεροδρόμιο του Μιλάνου, στην Ιταλία, όταν εκνευρισμένος άνδρας έβαλε φωτιά και στη συνέχεια προέβη σε καταστροφές στις οθόνες των γκισέ.
Το περιστατικό στην Ιταλία
Ο άνδρας έβαλε φωτιά και κατέστρεψε με ένα σφυρί αρκετούς πάγκους παράδοσης αποσκευών στον Τερματικό Σταθμό 1 του Διεθνούς Αεροδρομίου Malpensa. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 π.μ. την Τετάρτη 20 Αυγούστου, σε ένα αεροδρόμιο γεμάτο τουρίστες που αναχωρούσαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Ένας 27χρονος άνδρας από το Μάλι συνελήφθη από το προσωπικό της SEA και τους αστυνομικούς της αεροπορικής συνοριακής αστυνομίας. Ο άνδρας συνελήφθη με την υποψία της πρόκλησης ζημιών, σε συμφωνία με τον εισαγγελέα του Busto Arsizio που ήταν σε υπηρεσία, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα La Stampa.
Malpensa, un uomo incendia un cestino e distrugge l’area check-in 👉 https://t.co/dHkG8bFPvo pic.twitter.com/DAYNj1mL32
— Tg La7 (@TgLa7) August 20, 2025
Ο ταραγμένος 27χρονος φαίνεται να κατεύθυνε την οργή του μόνο προς τον εξοπλισμό του αεροδρομίου, χωρίς να επιτεθεί σε επιβάτες ή προσωπικό που ήταν σε υπηρεσία. Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου παρενέβησαν για να σβήσουν την αρχική φωτιά στο γκισέ 13, η οποία επέβαλε μια σύντομη εκκένωση του τερματικού σταθμού.
Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό εκείνη τη στιγμή φώναζαν για βοήθεια και έτρεχαν να απομακρυνθούν.
Το σημείο προσεγγίστηκε γρήγορα και ασφαλίστηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίστηκαν χωρίς σημαντική διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας.
Φωτογραφία: Associazione Aeroporti Lombardi
- Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
- Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ
- Σαντορίνη: Ανακοίνωση του Δήμου Θήρας για αποκόλληση χωμάτων στο Ημεροβίγλι
- Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
- «Με πήγε στο βουνό»: Η Μαρία Αντωνά όταν έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης
- Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις