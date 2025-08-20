«Με πήγε στο βουνό»: Η Μαρία Αντωνά όταν έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης
Η γνωστή παρουσιάστρια Μαρία Αντωνά θυμήθηκε τη δική της κακή εμπειρία που είχε με οδηγό ταξί πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Σοκ έχει προκαλέσει η πρόσφατη είδηση από την Κρήτη, όπου οδηγός ταξί κατηγορείται ότι οδήγησε μια γυναίκα σε απομακρυσμένη περιοχή και προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος της. Με αφορμή αυτή την υπόθεση, η Μαρία Αντωνά μίλησε για τη δική της κακή αντίστοιχη εμπειρία που είχε.
Η γνωστή παρουσιάστρια, στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα, αποκάλυψε πως πριν από χρόνια, όταν ζούσε στη Θεσσαλονίκη, είχε πάρει ταξί ένα βράδυ – αλλά ο οδηγός αντί να την πάει στο σπίτι της την οδήγησε στο βουνό.
«Μου έχει τύχει εμένα, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένες οι εφαρμογές ή το να καλέσεις ένα ραδιοταξί» θυμήθηκε η Μαρία Αντωνά και συμπλήρωσε: «Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο ταξί και αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, είχε φτάσει κοντά στην κορυφή του βουνού».
Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη
Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια 30χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν – σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια – ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στο σπίτι της άλλαξε ξαφνικά πορεία και την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία.
Εκεί, ο ταξιτζής φέρεται να προσπάθησε να ασελγήσει εις βάρος της, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ωστόσο, οι φωνές και η σθεναρή αντίσταση της γυναίκας φαίνεται ότι αποθάρρυναν τον οδηγό, με αποτέλεσμα εκείνη να καταφέρει να ξεφύγει από τα χέρια του.
