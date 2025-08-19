Νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο στο Ελσίνκι βρέθηκε βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στη Φινλανδία, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, πρόκειται για τον νεαρό Φινλανδό βουλευτή Έμελι Πελτόνεν, ο οποίος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του μόλις λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τη μάχη του με προβλήματα υγείας.

Ο βουλευτής του SDP επιβεβαιώθηκε ότι άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:00.

«Πραγματικά συγκλονιστική είδηση», ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, από το Καϊάνι όπου βρισκόταν για την ετήσια θερινή συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.

Ο Έμελι Πελτόνεν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα σε ηλικία μόλις 18 ετών και εξελέγη με τους σοσιαλιστές το 2023

🚨#BREAKING: Finland MP Eemeli Peltonen 30 dies by suicide inside Parliament building 🇫🇮 pic.twitter.com/fHP7hLDagT — Buzz Patriot (@BuzzPatriot) August 19, 2025

«Εκ μέρους του Κοινοβουλίου, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του βουλευτή. Ήταν αγαπητός και σεβαστός συνάδελφος πέρα από τις κομματικές γραμμές», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Τα προβλήματα υγείας

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Πελτόνεν είχε γνωστοποιήσει μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα νεφρά του, ανάμεσα σε άλλες παθήσεις που τον ταλαιπωρούσαν. Για τον λόγο αυτό απουσίαζε από τις τελευταίες συνεδριάσεις της άνοιξης και βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, αργότερα αποκάλυψε ότι είχε προσβληθεί από βακτηριακή λοίμωξη κατά τη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο.

«Ξεκίνησα μια ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των βακτηρίων, η οποία θα πάρει χρόνο. Ταυτόχρονα, θα συνεχιστεί η θεραπεία για τα νεφρικά μου προβλήματα» είχε πει ο ίδιος.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Φινλανδίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και κλιμάκιο της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικό όχημα, και τραυματιοφορείς.

Ο Έμελι Πελτόνεν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα σε ηλικία μόλις 18 ετών, με την εκλογή του στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο με 153 ψήφους. Σε ηλικία μόλις 22 ετών έγινε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Järvenpää στη Φινλανδία, ο νεώτερος άνθρωπος που κατείχε αυτή τη θέση.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι το 2020 με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες. Με τους σοσιαλιστές εξελέγη το 2023.