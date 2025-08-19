newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Φινλανδία: Νεκρός βρέθηκε 30χρονος βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 15:40

Φινλανδία: Νεκρός βρέθηκε 30χρονος βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έμελι Πελτόνεν φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο κοινοβούλιο στη Φινλανδία, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τις μάχες του με προβλήματα υγείας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Spotlight

Νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο στο Ελσίνκι βρέθηκε βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στη Φινλανδία, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, πρόκειται για τον νεαρό Φινλανδό βουλευτή Έμελι Πελτόνεν, ο οποίος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του μόλις λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τη μάχη του με προβλήματα υγείας.

Ο βουλευτής του SDP επιβεβαιώθηκε ότι άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:00.

«Πραγματικά συγκλονιστική είδηση», ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, από το Καϊάνι όπου βρισκόταν για την ετήσια θερινή συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.

Ο Έμελι Πελτόνεν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα σε ηλικία μόλις 18 ετών και εξελέγη με τους σοσιαλιστές το 2023

«Εκ μέρους του Κοινοβουλίου, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του βουλευτή. Ήταν αγαπητός και σεβαστός συνάδελφος πέρα από τις κομματικές γραμμές», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Τα προβλήματα υγείας

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Πελτόνεν είχε γνωστοποιήσει μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα νεφρά του, ανάμεσα σε άλλες παθήσεις που τον ταλαιπωρούσαν. Για τον λόγο αυτό απουσίαζε από τις τελευταίες συνεδριάσεις της άνοιξης και βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, αργότερα αποκάλυψε ότι είχε προσβληθεί από βακτηριακή λοίμωξη κατά τη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο.

«Ξεκίνησα μια ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των βακτηρίων, η οποία θα πάρει χρόνο. Ταυτόχρονα, θα συνεχιστεί η θεραπεία για τα νεφρικά μου προβλήματα» είχε πει ο ίδιος.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Φινλανδίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και κλιμάκιο της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικό όχημα, και τραυματιοφορείς.

Ο Έμελι Πελτόνεν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα σε ηλικία μόλις 18 ετών, με την εκλογή του στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο με 153 ψήφους. Σε ηλικία μόλις 22 ετών έγινε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Järvenpää στη Φινλανδία, ο νεώτερος άνθρωπος που κατείχε αυτή τη θέση.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι το 2020 με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες. Με τους σοσιαλιστές εξελέγη το 2023.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: ;Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης
Μπρος-πίσω 19.08.25

Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: ;Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί συμφωνία. Ζητά να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: ;Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης
Μπρος-πίσω 19.08.25

Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: ;Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί συμφωνία. Ζητά να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:00 την αναμέτρηση της Καβάλας με τον Πανσερραϊκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 19.08.25

Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τους «βυσσινί» ως το 2027.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», λέει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Μπάσκετ 19.08.25

Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
«Απαιτούνται πράξεις» 19.08.25

ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού

Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
«Καμία πρόληψη» 19.08.25

Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή

«Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση», τονίζει το ΚΚΕ για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Πάντα μόνος 19.08.25

Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί

Στον κόσμο της λάμψης, το χειροκρότημα σβήνει όταν σβήνει η ζωή. Ο Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 βάζοντας τέλος σε μια αφόρητα μοναχική ιστορία λάμψης και κατάρρευσης στη σκιά των προβολέων. Ένα νέο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει την τραγωδία μιας ζωής γεμάτης από κάλπικα γέλια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης
Tαλαιπωρία 19.08.25 Upd: 15:20

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα - Σε ποιες περιοχές βρέχει ακόμα

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο στο Κέντρο της Αθήνας - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα σε Ηλιούπολη, Δάφνη, Νέο Κόσμο - Εξαπίνης έπιασε πολλούς η μπόρα παρά την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
Music 19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο