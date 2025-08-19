newspaper
Economist: Ο Ζελένσκι επιβίωσε από ένα άλλο επεισόδιο του σόου «Τραμπ»
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 14:54

Economist: Ο Ζελένσκι επιβίωσε από ένα άλλο επεισόδιο του σόου «Τραμπ»

Θετικό κλίμα αλλά με πολλά κενά φαίνεται να δημιούργησε η τελευταία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ μα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επόμενη μέρα του ουκρανικού πολέμου παραμένει μυστήριο.

Mια αναπάντεχα θετική αλλά γεμάτη ασάφειες καμπή στη διπλωματία για την Ουκρανία, περιγράφει το Economist, δείχνοντας ως κεντρικό πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αφετηρία είναι η συνάντηση της 18ης Αυγούστου στον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε εμφανώς θερμότερο κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν, μέχρι και με σχόλια για την ενδυμασία του Ουκρανού προέδρου—θέμα που είχε πυροδοτήσει ένταση τον Φεβρουάριο.

Η εικόνα ενισχύθηκε από την παρουσία Ευρωπαίων ηγετών, που στόχευαν να στηρίξουν τον Ζελένσκι και να επηρεάσουν τη σκέψη του Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε προετοιμασίες για συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν, την οποία θα ακολουθούσαν τριμερείς συνομιλίες με τη δική του συμμετοχή. Αν και τόπος και χρόνος παραμένουν αβέβαιοι, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο Τραμπ πρότεινε μια μορφή εγγύησης ασφαλείας για να στηριχθεί ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, μίλησε για εγγυήσεις «τύπου Άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, όμως ο Τραμπ έμεινε σε γενικότητες περί «πολλής βοήθειας», με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ως «πρώτη γραμμή άμυνας» και τις ΗΠΑ σε ρόλο συντονισμού.

Ωστόσο, το βρετανικό περιοδικό τονίζει ότι οι λεπτομέρειες παραμένουν θολές, καθώς οι δημόσιες δηλώσεις δεν φώτισαν τους όρους μιας συμφωνίας ούτε το ακριβές περιεχόμενο των εγγυήσεων.

Παρά ταύτα, το κλίμα ήταν θετικό, αναφέρεται. Συμβολικές κινήσεις ευγένειας, ανταλλαγές επιστολών μεταξύ των πρώτων κυριών και ελαφροί αστεϊσμοί σηματοδότησαν μια προσπάθεια αποφυγής νέας ρήξης στον Λευκό Οίκο.

Η ανταλλαγή εδαφών ξανά στο τραπέζι

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα (15 Αυγούστου), όπου ο Τραμπ δεν πέτυχε κατάπαυση πυρός ούτε υλοποίησε τις «πολύ σοβαρές συνέπειες» που είχε προαναγγείλει. Πλέον λέει ότι μια εκεχειρία ίσως δεν είναι απαραίτητη—μπορεί και να «αδικεί» κάποια πλευρά—και ότι ο στόχος πρέπει να είναι μια απευθείας διαρκής συμφωνία. Αυτή η θέση αμφισβητήθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Στο τραπέζι επανέρχεται η ιδέα «ανταλλαγών εδαφών» καθώς η Ρωσία ζητά παραχωρήσεις στο Ντονμπάς. Ο Τραμπ εμφανίζεται να το αφήνει στην κρίση Ζελένσκι και Πούτιν, ενώ ο Ζελένσκι απέφυγε να το ανοίξει δημοσίως, παραπέμποντας στην τριμερή.

Το σημαντικότερο σινιάλο, κατά το Economist, είναι η προθυμία Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας—που, όπως αναφέρεται, ο Πούτιν κατ’ αρχήν αποδέχθηκε. Ωστόσο, η Μόσχα μέσω του ΥΠΕΞ απορρίπτει κάθε σενάριο ανάπτυξης δυνάμεων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, προειδοποιώντας για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Το περιοδικό σκιαγραφεί μια ευρωπαϊκή παράταξη -Κιρ Στάρμερ, Τζόρτζια Μελόνι, Μαρκ Ρούτε, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- που στηρίζει διπλωματικά το Κίεβο και ταυτόχρονα, διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Τραμπ θα κινηθεί.

Παρά τις υποβόσκουσες διαφωνίες, ο Τραμπ δείχνει αυτοπεποίθηση—έως και την ατάκα, σε ανοιχτό μικρόφωνο προς τον Μακρόν, ότι ο Πούτιν «θέλει να κάνει συμφωνία για χάρη μου».

Συνολικά, το Economist βλέπει την προοπτική μιας έκτακτης τριμερούς Τραμπ–Πούτιν–Ζελένσκι να πλησιάζει, δίχως όμως να απαντάται το ερώτημα τι ακριβώς σημαίνουν οι προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας και πόσο βιώσιμη θα ήταν μια συμφωνία που ισορροπεί ανάμεσα στις απαιτήσεις της Μόσχας και τις κόκκινες γραμμές του Κιέβου.

World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 19.08.25

Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας

«Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Σύνταξη
Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
